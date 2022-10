Así se armó la Gestapo Antisindical: las reuniones y llamados de los funcionarios macristas

El 15 de junio de 2017 se realizó la reunión conocida como “Gestapo Antisindical”. El Juez Federal, Alejandro Esmoris sobreseyó el martes por la noche al gremialista de la UOCRA, Juan Pablo “Pata” Medina y fundamentó su fallo con todos los encuentros y llamadas mantenidas, antes y después de la Gestapo entre funcionarios macristas con espías de inteligencia.

A través de un contundente fallo, el Juez Federal de Cámara, Alejandro Esmoris, evidenció y fundamentó con diferentes pruebas el modus operandi prearmado detrás de la reunión conocida como “Gestapo Antisindical”, que tenía por objetivo armar causas contra sindicalistas. Todo el proceso contó con el aval del entonces gobierno nacional, comandado por Mauricio Macri, a través de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

Esmoris sobreseyó el martes por la noche al gremialista de la UOCRA, Juan Pablo “Pata” Medina, de la causa en la que se lo acusó por asociación ilícita, lavado de dinero y extorsión. Fundamentó su fallo con todos los encuentros y llamadas mantenidas, antes y después de la Gestapo, entre funcionarios macristas con espías de inteligencia.

Los encuentros y reuniones antes de la “Gestapo” Antisindical

El 15 de junio de 2017, se realizó la reunión conocida como “Gestapo Antisindical”. De acuerdo al fallo de Esmoris, el 4 de mayo, 42 días antes del encuentro en la sede del Banco Provincia, “se celebró una reunión en Casa Rosada, de la que participaron funcionarios del gobierno nacional y, entonces Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Marcelo Villegas”.

Dicha reunión habría sido “el puntapié inicial en dar andamiaje al proceso en contra de Juan Pablo Medina, según lo reconocido por el propio ex ministro en su declaración indagatoria”, según reza el escrito jurídico.

El 5 de mayo, “Villegas continuó con las reuniones a tales fines”, y mantuvo un encuentro con “el senador bonaerense de Cambiemos, Juan Pablo Allan, el Jefe de Gabinete de María Eugenia Vidal, Carlos Federico Salvai, el entonces Ministro de Seguridad provincial, Cristian Ritondo, un representante de Infraestructura, y el ex Ministro de Justicia, Gustavo Ferrari”. La reunión, estuvo escrita “en la agenda de Villegas y en el cuaderno personal de Allan”.

El mismo día, “la Agencia Federal de Inteligencia hace las primeras averiguaciones en Migraciones respecto de Juan Pablo Medina y su esposa, María Fabiola García”. La AFI “realizó informes” que “fueron aportados por el periodista Alconada Mon” y tienen fecha “de elaboración los días 9, 10, 12 y 18 de mayo, 15 de junio y 12 de septiembre de 2017”. Los mismos tenían información de “Juan Pablo Medina y su familia”.

En el fallo, el magistrado Esmoris informó que, posteriormente, “comenzaron una serie de comunicaciones y encuentros tratando, específicamente, el tema UOCRA La Plata – según tituló Villegas en su agenda personal-, entre los que se destacan la comunicación telefónica producida el 10 de mayo entre Villegas y la entonces Subdirectora de la AFI, Silvia Majdalani”.

Además, “se destacan dos nuevos encuentros llevados a cabo los días 12 y 22 de mayo de 2017”. El primero de ellos, entre “Villegas, Salvai, Ritondo, Ferrari y Gigante, agendado por el entonces ministro de trabajo de la provincia como TEMA: UOCRA LA PLATA. BAPRO, PISO 19; y, el segundo, entre Salvai, Ferrari y Gigante, al que se le agregó la participación de Adrián Grassi, ex subsecretario de Justicia bonaerense”.

El viernes 2 de junio de 2017, el ministro de Vidal, Marcelo Villegas, tuvo un encuentro “del ‘grupo de trabajo’ del que participaron Grassi, Alan y Gigante”.

El lunes 12 de junio, Marcelo Villegas, Silvia Majdalani y Adrián Grassi volvieron a verse las caras. El ex ministro de Trabajo provincial agendó el encuentro como “REUNIÓN CON MAJDALANI/GRASSI (EN CAPITAL)”. El mismo día, según señala el fallo, “la Subdirectora de la AFI se comunicó telefónicamente con el intendente de La Plata Julio Garro” y, el martes 13 de junio “ambos funcionarios se reunieron en la sede de la AFI”.

El mismo 13 de junio a las 17:38 horas, “Julio Garro llamó a Juan Pablo Allan y puso en conocimiento al senador provincial el resultado de la reunión que había mantenido con Silvia Majdalani ese mismo día a las 16:30 horas”. “Los días previos a la reunión llevada a cabo en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, el 15 de junio, las comunicaciones y reuniones entre ellos se intensifican”, escribió el Juez.

Entre las distintas llamadas, el magistrado destacó la efectuada “entre el intendente Garro y el Presidente del Colegio de Arquitectos de La Plata, Guillermo Moretto y que ese día Marcelo Villegas llamó al senador Allan, cuando tenía pactado un encuentro con Adrián Grassi y Silvia Majdalani en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

El 14 de junio, un día antes de la Gestapo, “el ex ministro Villegas se vuelve a encontrar con su par Grassi y, ese mismo día, con pocos minutos de diferencia entre una y otra reunión hace lo propio con Juan Pablo Allan”. En la misma jornada, “se produjeron llamados de forma sucesiva entre la hora 20:25 y 20:46, de Garro a Grassi -en dos oportunidades-, luego de Grassi a Villegas y por último del mismo Grassi a Garro”.

La Gestapo Antisindical

El 15 de junio, antes de la reunión “Villegas, Grassi, Allan y Gigante mantuvieron varias comunicaciones con el intendente de La Plata, Julio Garro”.

De la famosa reunión que se llevó en la sede de la entidad ubicada en calle San Martín N° 137, de Capital Federal quedó un registro fílmico. Participaron el entonces Ministro de Trabajo, Marcelo Eugenio Villegas; el ex Ministro de Infraestructura, Roberto Gigante; y Adrián Patricio Grassi, quien se desempeñaba como Subsecretario de Justicia, todos del gobierno de la Provincia de Buenos Aires; el Intendente de La Plata, Julio Garro; el Senador Provincial, Juan Pablo Allan; los entonces integrantes de la Agencia Federal de Inteligencia, Darío Alberto Biorci -ex Jefe de Gabinete de la AFI-, Juan Sebastián De Stefano -ex jefe del Área de Jurídica de la AFI- y Diego Luis Dalmau Pereyra –ex Director de Contrainteligencia de la AFI.

También los representantes de Cámaras de la construcción Marcelo Luis Jaworski -Director General de la firma “COPETRO” y Vicepresidente 2° de la Unión Industrial del Gran La Plata-; Fabián Rolando Cusini -Presidente de AGRINECO e integrante de la Cámara de Desarrolladores Urbanos Región Capital de la Provincia de Buenos Aires-; Jorge Oscar del Río -Vicepresidente 1° de APYMECO-; Bernardo Luis Zaslascky -Director de ACIMCO-; Ricardo José Alconada Magliano –Presidente de la empresa “Grupo OCSA” y representante de la Cámara de Desarrolladores Urbanos Región Capital de la Provincia de Buenos Aires-; y Gustavo Tejada Ibáñez -titular de la empresa “ABES”- junto con el entonces Presidente del Distrito I del Colegio de Arquitectos Provincial, Guillermo Federico Moretto.

Qué pasó después de la “Gestapo” Antisindical

Una semana después, el jueves 22 de junio, “Villegas tuvo dos reuniones; la primera con Guanzetti, -mencionado en el video por él mismo - y segunda con Juan Pablo Allan, ambas datadas en su agenda con diferencia de una hora”.

Para el juez, “lo llamativo, según lo informado por el propio Villegas, es que luego de sucederse la reunión en la sede del banco y la que tuvo con Guanzetti a solas, se confeccionaron notas en las que el ex ministro de Trabajo le pidió a los empresarios que fueron a la Gestapo ‘las pruebas’”.

El 23 de junio, llegó una nota al Colegio de Ingenieros; el 26 otras a la Cámara de Desarrolladores y la Unión Industrial; y el 28 al Colegio de Arquitectos Distrito I. El 30 de junio “se inició la causa 06-00-025218-17/00 por una denuncia anónima contra Juan Pablo y Cristian Medina, por lavado de dinero, presuntamente, proveniente del narcotráfico”.

“El legajo se inició el 31 de julio de 2017 con la denuncia anónima presentada en un sobre dejado en la Mesa de Entradas de la Secretaría Penal 2, del Juzgado Federal de Quilmes”, contó Esmoris.

El 8 y 14 de agosto, “Grassi y Marcelo Villegas hablaron una vez por teléfono cada día”. El 14 también “se produjo una comunicación entre Villegas y el titular del Juzgado Federal de Quilmes, Luis Armella”, en donde había llegado el anónimo que denunciaba a Medina.

El 16 de agosto, “Villegas realizó tres llamados a la entonces Subdirectora de la AFI, Silvia Majdalani y al día siguiente, se comunicó con Juan Sebastián De Stefano y Julio Garro”.

El 17 de agosto, Luis Armella “mantuvo comunicación telefónica con Juan Sebastián De Stefano y Villegas”. El martes 22 de agosto a las 11:27, “el magistrado Armella entabló una nueva comunicación telefónica con Villegas, y ese día ordenó al Ministerio de Trabajo de la Provincia que envíe antecedentes, actuaciones administrativas o denuncias que pudieran involucrar a Juan Pablo

Medina y a Fabiola García”.

El 24 de agosto, “existe una nueva comunicación entre Villegas y Armella”, y además el ministro de Vidal “visitó el Juzgado Federal de Quilmes”, de acuerdo a lo que surge de la “anotación realizada en la agenda ministerial que, textualmente, dice: “QUILMES (CALLE 12 DE OCTUBRE 3300 Y CALCHAQUI)”. Esa dirección se corresponde a la sede del juzgado”.

Al día siguiente, Villegas “redactó un oficio que incluía las notas solicitadas a los empresarios de la construcción asistentes a la reunión del 15 de junio. Cabe recordar que el ex ministro les refirió a los empresarios en la Gestapo que “las notas en ustedes me las puedan hacer llegar a nombre mío, personal, confidencial, en mano…yo ya tengo algunas notas de los que hoy no están, he caratulado un expediente…".

Por otra parte, el 30 de agosto “se registraron distintas comunicaciones entre otros funcionarios del Poder Ejecutivo provincial con el Juez de la causa”. El jueves 31 de agosto de 2017, Armella “solicitó a la Fiscalía provincial, a cargo de Ana Medina, la remisión de las tres causas y citó a declarar a algunos de los empresarios que figuraban como firmantes de las notas remitidas”. El mismo día “se produjo una comunicación entre el ex subsecretario Grassi, con el Secretario del Juzgado Federal de Quilmes, Pablo Wilk”.

El 1 de septiembre, el senador Juan Pablo Allan “mantuvo una reunión con el Presidente del Colegio de Arquitectos, Guillermo Moretto”. El 4 de septiembre “Grassi habló con Marcelo Jaworsky” uno de los empresarios presente en la Gestapo”. El 5 de septiembre “Villegas concurrió al Juzgado, conforme surge de su agenda de trabajo”.

Finalmente, y a entender el juez, “otro aspecto llamativo fue la reunión del 20 de septiembre entre Villegas, Grassi y Allan con el fiscal de la UFI 11 de La Plata, Álvaro Garganta, asentada en el cuaderno del senador”. Cinco días después, Garganta “solicitó la detención de Juan Pablo Medina y su entorno”.

El 26 de septiembre, “nuevamente el doctor Armella se comunicó telefónicamente con el ex ministro Villegas, día en el cual se detuvo a Juan Pablo Medina y el resto de los imputados”.