PBA pidió a Nación un plan para abordar la salud mental, adicciones y suicidios

El Consejo Federal de Salud se reunió este martes por la tarde y convocó a los ministros y ministras de la misma área de todas las provincias. Desde el gobierno bonaerense, el titular de la cartera sanitaria, Nicolás Kreplak cuestionó la reforma de salud mental que el Gobierno de Javier Milei intenta impulsar.

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“El rechazo fue unánime de todas las provincias que, además, solicitamos la creación de un Plan Nacional ante el innegable aumento de los problemas de salud mental, las adicciones y los suicidios”, afirmó el dirigente en sus redes sociales.

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En particular, el rechazo a la reforma de la Ley de Salud Mental se basa en cuatro puntos: “la necesidad de incorporar obligatoriamente psiquiatras para evaluar una internación, que puede convertirse en una barrera de acceso en todo el país”; y “la obligatoriedad de contar con familiares para poder dar el alta a una persona internada contra su voluntad, que puede generar internaciones prolongadas para quienes no tengan familia”.

También se refirieron a la “obligatoriedad del seguimiento posalta por parte del Poder Judicial, que generaría mayor burocratización y complicaciones en los tratamientos ambulatorios y, además, reproduce la criminalización de los problemas de salud mental”; y la “reincorporación de prácticas manicomiales en instituciones monovalentes de salud mental que vulneran los derechos y la autonomía de las personas”.

Por ello, el ministro bonaerense exigió la creación de un Plan Nacional ante el innegable aumento de los problemas de salud mental, las adicciones y los suicidios”. En tanto, desde el gobierno libertario indicaron que “acordaron trabajar con las provincias en la elaboración de un Plan Nacional de Salud Mental 2027-2031, para definir las prioridades de prevención y atención de los próximos años”.

En relación al proyecto de modificación de la Ley Nacional de Salud Mental, el gobierno nacional dijo que está “orientado a dar respuesta a las dificultades que enfrentan los pacientes y sus familias para acceder a las intervenciones adecuadas.

El objetivo es brindar a los equipos de salud herramientas para responder a tiempo y sostener los tratamientos que cada paciente necesita”.