Qué condena puede recibir Patricia Bullrich por difamar a Alberto Fernández

La ex ministra de Seguridad macrista acusó al presidente de querer cobrar una coima a cambio de comprar vacunas Pfizer. Nunca aportó pruebas y se niega a rectificarse.

La ex ministra de Seguridad macrista y ex ministra de Seguridad Social de la Alianza, Patricia Bullrich, deberá participar de una audiencia este martes por haber difamado al presidente Alberto Fernández, al decir que no compró vacunas de Pfizer por haber pretendido cobrar una coima. La actual presidenta del PRO no solo no aportó pruebas, sino que fue desmentida por el gobierno nacional y también por el propio laboratorio Pfizer.

Este mediodía, Bullrich enfrentará una audiencia ante el juez Luís Sáenz y tendrá la posibilidad de rectificar lo dicho y pedir disculpas. Sin embargo, en el canal Todo Noticias (TN), adelantó el lunes por la noche que no se desdecirá y que exigirá al presidente Fernández a que explique por qué no compró vacunas de Pfizer (. La ex ministra se cuidó el lunes de todos modos de acusar nuevamente a Alberto Fernández de cobrar una coima y, por supuesto, el periodista Joaquín Morales Solá no le repreguntó.

En caso de que Bullrich mantenga lo dicho y no rectifique, entonces el juez ordenará que el juicio se abra a pruebas, es decir que comenzará a investigarse sí efectivamente difamó al jefe de Estado y deberá aportar pruebas que muestren la existencia de un pedido de coimas.

Cuánto deberá pagar Bullrich y qué condena puede recibir

La condena económica a Bullrich será determinada por el juez luego de que termine el juicio. De todos modos, el abogado Gregorio Dalbón explicó a El Destape que una cifra de 100 millones de pesos no es descabellada si se tiene en cuenta que estos juicios demoran muchos años y pueden tener apelaciones hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia. El dinero será donado por Alberto Fernández al Instituto Malbrán.

Además de la condena económica, deberá rectificarse en el programa de Luis Majul donde hizo la acusación falsa y también en dos diarios de importante tirada. El fallo puede sentar un precedente para evitar la difamación de una figura institucional clave como el presidente en la Argentina y también para evitar el mal uso político de temas sensibles como el coronavirus, la pandemia hasta el momento más letal del siglo XXI.

Qué dijo Bullrich y que dijo Pfizer

La exministra de Seguridad había asegurado en una entrevista televisiva que el Gobierno intentó colocar un "socio local" en las negociaciones con Pfizer y aseguró que eso significaba el intento de obtener un "retorno" a cambio de comprar las vacunas elaboradas por ese laboratorio.

Los dichos de Bullrich fueron desmentidos por el propio laboratorio a través de un comunicado de prensa, primero, y por medio de sus representantes en una audiencia pública desarrollada en el Congreso de la Nación después. El pasado 8 de junio, el laboratorio Pfizer negó en la Cámara de Diputados que haya habido algún "pedido de pagos indebidos o existencia de intermediarios" en las negociaciones con el Gobierno nacional para la adquisición de vacunas contra el coronavirus y descartó tener "interés" en bienes naturales o reservas del Banco Central.

"En ningún momento hubo pedido de pagos indebidos o existencia de intermediarios", aseveró en su momento el gerente de Pfizer, Nicolás Vaquer, al exponer en una reunión informativa realizada en la Cámara baja, en la que también aseguró que el laboratorio está haciendo "el máximo esfuerzo para traer la vacuna a la Argentina".

Al momento de la demanda, el Ejecutivo consideró que los dichos de Bullrich revestían "hechos de gravedad institucional", porque implicaban sembrar sospechas en las entonces ya complicadas negociaciones para conseguir vacunas contra el coronavirus, en medio de una pandemia.