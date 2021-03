Una vez más, Patricia Bullrich ha protagonizado un nuevo papelón frente a las cámaras de televisión. Durante las manifestaciones en Formoso, la ex ministra de Seguridad del Gobierno de Mauricio Macri realizó un repudiable comentario: le exigió a Estela de Carlotto -referente de las Abuelas de Plaza de Mayo- arrepentirse.

Anoche, mientras acompañaba a un grupo de manifestantes junto al diputado Waldo Wolff, el periodista de C5n Nicolás Munafó le consultó a Bullrich si se arrepentía de lo que dijo sobre Carlotto hace tan sólo unos días, cuando la cuestionó por la pantalla de TN. Inmediatamente después, respondió de manera tajante: "No, ella se tiene que arrepentir de haber convertido los Derechos Humanos en una no causa, en el kirchnerismo".

¿Qué se dijeron hace unos días Bullrich y Carlotto? La presidenta del PRO cuestionó a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo y manifestó: "Yo no le doy autoridad moral a Estela de Carlotto. Estos organismos de Derechos Humanos no son más que organismos del poder kirchnerista".

"Estela de Carlotto me dijo monstruo con lo de (Santiago) Maldonado. Me mandó a aceptar que había una desaparición forzada. ¿Con qué autoridad moral? Si cuando me atacaron no salió a decir que eso no se puede decir. La palabra de Estela de Carlotto para la Argentina que cree en el progreso, no se le cree nunca más", agregó la verborrágica política que acompaña a Macri.

Como respuesta a aquella declaración, Carlotto dialogó con El Destape Radio y desenmascaró a la ex funcionaria del macrismo: "Tuve conversaciones con Patricia Bullrich cuando se comportaba de manera normal. Pero ahora se transformó en la bandera de la venganza. Pasó de ser una militante a una persona sin escrúpulos".

"Yo no soy un Dios ni una mujer especial, son una madre y abuela que lucha hace 43 años para que no se repita la historia. Yo lucho para que los hijos de Patricia Bullrich no pasen por lo mismo que nosotras", agregó la referente de Derechos Humanos.