Insólito: Patricia Bullrich se disfrazó de presa en Formosa

La ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, buscó ser el centro de atención este lunes por la noche, cuando se vistió con un insólito disfraz de "presa" en un acto del que participó en Formosa para intentar posicionarse al frente de las protestas en la provincia por las medidas sanitarias contra el coronavirus.

"Es una especie de cárcel social", intentó esbozar como justificatorio a su vestimenta. "Les controlan las redes sociales. Los siguen de distintos lugares. Aquí se fue construyendo un régimen a fuego lento, en 25 años", agregó la ex funcionaria macrista, que en un video sostuvo que el oficialismo supuestamente había cortado la ruta para impedirles la llegado a Clorinda.

A la vez, la ex ministra de Seguridad destacó la postura del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de no asistir al acto que encabezó el presidente Alberto Fernández en la Casa Rosada para no cruzarse con el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán. Indicó: "Acá los comercios recién arrancaron en noviembre, cuatro meses después que en el resto del país, con días y horarios reducidos. Viven en un estado policial. Hubo familias que no pudieron ver a sus seres queridos".

Esta actuación performática de la ex funcionaria sucede luego de que expresara en redes sociales sorpresivamente en contra de la represión, tras cuatro años utilizandola como principal política. "Presidente: reprimen y tiran con balas de goma a los formoseños, que le exigen a Gildo Insfrán poder trabajar. Espero que la justicia actúe. ¿Hasta cuándo va a permitir estos atropellos?", había expresado en su cuenta de Twitter el domingo.

De vuelta a Fase 1 y disturbios

Tras un abrupto aumento de casos de coronavirus en Formosa, el gobierno provincial había decidido volver a la fase 1 del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio hasta el 18 de marzo para que bajen los casos de COVID-19 en el territorio.

La decisión de las autoridades sanitarias fue comunicada a través del parte informativo diario del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 de la provincia. La vuelta al aislamiento en la capital formoseña comenzará desde este jueves hasta el 18 de marzo próximo, ya que se detectaron 17 casos "de manera dispersa en numerosos barrios de la Ciudad".

Esta disposición generó incidentes que fueron reprimidos por la Policía local. Las protestas comenzaron en la noche del pasado jueves y continuaron en la mañana de este viernes. La medida fue rechazada por los comerciantes, ya que la restricción afectará las economías de sus locales.