Gerardo Morales admitió que Patricia Bullrich le dijo que quiere ser candidata a presidenta en 2023.

Ya no caben dudas: la interna de Juntos por el Cambio es una realidad y la disputa por quién será el próximo o la próxima candidata a presidente, también. En las últimas horas, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, confirmó que Patricia Bullrich quiere ser presidenta.

"El PRO tiene varios candidatos. Patricia Bullrich me dijo a mi personalmente que va a ser candidata a presidenta", admitió Morales en diálogo con Radio con Vos y agregó que también, por otro lado, "está Horacio y la presentación del libro de Mauricio que es su presentación como candidato". "Tendrán que ver como lo resuelven", afirmó el gobernador sobre la feroz interna del partido opositor.

Con respecto a la posible candidatura de Mauricio Macri, el gobernador marcó que "hasta el título del libro remarca que viene un segundo tiempo" y sostuvo que "más allá del afecto y el respeto que le tengo, yo no voy a acompañar otro intento de candidatura de Mauricio". "Voy a trabajar muy fuerte para que mi partido pueda formar parte del proceso de transformación en 2023", reconoció Morales, dejando en claro que la intención del radicalismo es liderar la coalición opositora.

Gerardo Morales sobre Macri

El gobernador de Jujuy habló sobre la presentación de Mauricio Macri de su libro "Primer Tiempo" y dijo que "aún no leyó el libro" pero que lo va a leer. "Supongo que tendrá capitulos autocríticos porque la verdad perdimos la elección por cosas que hicimos mal", admitió Morales. También contó que no asistió al evento pero que lo acompañaría a Macri en caso de que quisiera presentarlo en Jujuy.

Sin embargo, destacó: "No quiere decir que lo acompañe, no estoy de acuerdo y no lo acompañaría en una nueva candidatura". Luego, coincidió con la postura que plantea que el radicalismo debe tener su propio candidato en las próximas elecciones.

En este sentido, sostuvo que hay que fortalecer a Juntos por el Cambio y que deje de representar a la derecha y moverlo "más al centro". Además, marcó las diferencias entre el radicalismo y el PRO: "El radicalismo cree en el Estado, el PRO no". "Creo que el radicalismo va a ser fundamental en la etapa que viene", afirmó.