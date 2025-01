Bullrich–Valenzuela: la PROpuesta ¿libertaria? para el 2027

Durante el 2024, el bullrichismo concretó todos los gestos de amor que La Libertad Avanza le pidió para fortalecer la confianza. Ahora, busca apuntalar la oferta libertaria de 2025 para fortalecer al gobierno, ganar volumen y presentar una propuesta potente de candidatos para las próximas elecciones ejecutivas. En esa construcción se esconde la repulsión que sienten hacia Mauricio Macri, por lo que la Ciudad de Buenos Aires será la joya a disputar.

Los libertarios pidieron gestos de amor y los bullrichistas se los dieron. Rompieron el bloque PRO en Buenos Aires y lo fusionaron con el violeta. En la Capital Federal, donde se supone que son oficialistas, le votaron todo en contra a Jorge Macri y funcionaron como una oposición desde adentro. En ese camino de lealtades y entregas, Patricia Bullrich mostró archivos personales defendiendo a Javier Milei y Diego Valenzuela se acomodó dentro de las filas violetas.

A diferencia de Macri, que por el solapamiento electoral y lo que se leyó como un acorralamiento, acompañó a Javier Milei, el bullrichismo tuvo una entrega condicional. En el PRO se encargan de destacar que el partido fue el sostén de La Libertad Avanza durante todo 2024, pero los aliados de la Casa Rosada entienden que fue por interés y no por convicción.

Esta diferencia, para nada sutil, de comportamientos tuvo un objetivo: demostrar que son lo mismo. La Libertad Avanza no quiere entregar lugares codiciados a figuras de fuerzas políticas ajenas, pero el trabajo del equipo de la ministra de Seguridad se concentró en demostrar que ellos son aliados, pero no diferentes. Se cree que la Casa Rosada entendió el mensaje, aunque en el bullrichismo tampoco descuidan su autonomía e identidad. Tienen para aportar un diferencial frente a otros dirigentes violeta.

Patricia está en guerra con Macri, y no es la única. Ante la floja gestión de Jorge, su primo, en la Ciudad, apareció una ventana de oportunidad para robarle la Capital Federal a Mauricio después de 20 años. Para eso, este 2025 será fundamental.

La Legislatura porteña pasará a ser un actor clave a la hora de pensar las elecciones ejecutivas del 2027. Ya hay algunos nombres que suenan para, en comicios desdoblados, encabezar boletas para generar movimientos interesantes. Leandro Santoro por Unión por la Patria, Martín Tetaz por la UCR, ¿Horacio Rodríguez Larreta? Todavía no lo definió. En principio, los dos primeros podrían apuntar a, desde tierras capitalinas, con discursos y proyectos de ley locales, catapultarse como candidatos a jefe de Gobierno dos años más tarde.

La estrategia no es compartida por todo el arco político. Algún dirigente observó que, hasta ahora, ningún jefe de Gobierno surgió desde la Legislatura sino desde cargos nacionales. Fernando De La Rúa había sido senador, Mauricio Macri logró catapultarse desde Boca Juniors, Larreta la heredó, Jorge Macri también. Es un territorio atravesado por un debate muy nacionalizado.

Por ahora, es un misterio cómo se acomodarán las fuerzas políticas. Para un dirigente, el caos es tal que conviven muchos universos paralelos en donde las alianzas pueden ser unas u otras. En algunos de sus escenarios, el PRO va a reeditar Juntos por el Cambio y en otros acordará con los libertarios. En principio, la opción más fuerte es la primera.

Cabe una aclaración: puede darse que los libertarios sean fuertes en las elecciones nacionales de todos los distritos pero no en las locales. Es, un poco, el escenario que se maneja. Por lo que, en CABA, podría ganar el PRO pero en los comicios para elegir diputados y senadores nacionales, LLA, dado que el porteño odia al peronismo pero no quiere un Estado ausente. El oficialismo y aliados no creen que Macri vaya a presentarse. Ese es un nombre que puede inclinar la balanza para uno u otro lado.

Por el bando de la derecha, fue medido Alejandro Fantino para la Legislatura porteña. Tracciona alrededor de un 30% de los votos. En este caso, no pondrían un nombre para, dos años después, ir por la jefatura de Gobierno.

El bullrichismo, como viene contando El Destape, quiere que Patricia sea candidata para gobernar la Ciudad. Están seguros de que, si se presenta, puede ganar tranquilamente las elecciones y robarle la Capital a Macri. Ella todavía no está convencida y la otra opción que maneja es la de candidatearse como vice de Milei para una eventual reelección.

Lo que defina terminará de delinear la estrategia. Por ahora, por los cruces a dirigentes del PRO, pareciera actuar en favor de la segunda, ya que esos choques sólo le generan beneficios a la Casa Rosada. De ir por la Ciudad, debería moderar su discurso contra Mauricio, que todavía retiene buena parte del electorado capitalino.

En la provincia lo quieren a Diego Valenzuela, recientemente libertario. Para lograr ese objetivo, el intendente de Tres de Febrero debería ser candidato este año con la intención de mover su figura y generar un mayor nivel de conocimiento.

Todo proyecto, sin embargo, pende de un hilo. El de la Libertad Avanza es un gobierno de gestualidades. Así como muchos dirigentes se mostraron cercanos, tuvieron actitudes que no gustaron del todo y por eso retrocedieron casilleros. Ejemplo de ello podría ser Rodrigo de Loredo, en Córdoba. Se duda que la Casa Rosada, en un posible acuerdo, le entregue la cabeza de la lista. O Alfredo Cornejo en Mendoza, que casi fue candidato a vice de Bullrich y ahora podría enfrentar una competencia feroz por la provincia en 2027. ¿Qué pasa si, en estos meses, hay gestos de los aliados incondicionales que no gustan?