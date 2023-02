Bullrich cruzó a Arietto que le pidió disculpas por Maldonado: "Por miedo"

La abogada y ex asesora del Ministerio de Seguridad se expresó a través de su cuenta de Twitter donde lamentó sus críticas públicos. Bullrich no sé quedó atrás y disparó contra un sector de Juntos por el Cambio.

La abogada y asesora del PRO Florencia Arietto tuvo que salir a pedir disculpas por su acusación contra su exjefe política Patricia Bullrich acerca de los operativos de seguridad que terminaron con la muerte de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. La ahora enfilada con Larreta responsabilizó a la exministra a quien definió de "doblar a 180 todas las curvas". Bullrich, por su parte, aceptó el retracto pero fue tajante contra la integrante del equipo del jefe de Gobierno porteño y parte de Juntos por el Cambio.

"No debí haber hecho las críticas a los procedimientos de manera pública, lo hice con buena fe", se excuso Arietto, quien durante la entrevista en TN cuestionó la actuación de la Gendarmería en Cushamen, Chubut, el 1 de agosto de 2017, cuando desapareció y luego apareció sin vida Santiago Maldonado. “La orden era desalojo de una ruta ¿Lo perdiste (a Maldonado) en medio del campo? Bueno, lo perdiste pero desalojaste la ruta. Pero si vos te acelerás y cometés un error, alguien muere”, había lanzado.

"Vos te tenés que sentar con las fuerzas de seguridad y decir ‘esto no puede pasar, ajustemos el procedimiento’. Sin embargo, pocos días “después vas y desalojás Mascardi", agregó Arietto que fue por más y también apuntó contra el operativo que terminó con la vida de Rafael Nahuel. La que exasesora de Bullrich la responsabilizó de ambas muertes.

En su tuit de disculpas, la abogada y asesora del PRO intentó desviar la discusión y cerrar la interna en Juntos por el Cambio apuntando contra el Frente de Todos: "No puse en consideración que esto es un guerra y del otro lado está el kirchnerismo que es capaz de todo, incluso atentar contra la democracia".

La respuesta de Bullrich

La exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, no tardó en responderle Arietto, y fue tajante: “Uno tiene que ser capaz, como político, de expresar las mismas ideas en público y en privado”.

“Lo que se esconde detrás de esto, de la crítica, del no poner al Ejército en la calle por miedo a que se repita a lo que pasó en otra oportunidad histórica, de que el caso Maldonado tendría que haberse hecho otro procedimiento distinto, es la decisión de no tener una concepción clara de defensa de la ciudadanía, de ser firmes, claros y estrictos, de manejarnos con la ley y de ser capaces de ir en contra de la construcción de la mentira”, agregó la precandidata a presidenta.

En este marco, profundizó en la interna en Juntos por el Cambio por las políticas de seguridad y dijo que la misma idea de Arietto “puede rondar en la cabeza de otros militantes o personas” que integran el espacio. Y completó: “Hay que dejar de lado esto, el no animarse a combatir el delito, no ir al frente, no cuidar a la ciudadanía cuando te toman una propiedad, ruta o la 9 de Julio. Y, a fin de cuentas, los que no se animan, dejan una sociedad en total y absoluta indefensión”.