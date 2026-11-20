Con el dictamen en el bolsillo y una sesión convocada en el Senado para el jueves que viene, el Gobierno quedó más cerca de suspender las PASO de 2027. La Casa Rosada busca quitarle al peronismo la herramienta con la que podría ordenar sus candidaturas y dejarlo ante la posibilidad de que compita con dos listas. Frente a ese escenario, algunos dirigentes propusieron que el Partido Justicialista vuelva a una interna a la vieja usanza, como la de julio de 1988, cuando Carlos Menem venció a Antonio Cafiero. “El peronismo tiene capacidad de organizarse”, sostuvo el diputado Agustín Rossi, integrante del Consejo Nacional del PJ que preside Cristina Kirchner. El triunviro de la CGT Cristian Jerónimo y el diputado Miguel Ángel Pichetto también plantearon este jueves la idea que el senador y precandidato Sergio Uñac había impulsado tiempo atrás sin encontrar eco.

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Rossi dijo que había elaborado su propuesta a partir de las objeciones que suelen aparecer cuando se habla de una interna partidaria. La primera es quiénes podrían votar. El diputado planteó que la elección fuera abierta y que se usara el padrón nacional. Hay dos antecedentes importantes. En febrero de 1995, José Octavio Bordón y Carlos “Chacho” Álvarez se enfrentaron en la interna del Frepaso. En noviembre de 1998, Fernando de la Rúa y Graciela Fernández Meijide compitieron por la candidatura presidencial de la Alianza. En esa elección pudieron votar los afiliados a la UCR y al Frepaso, además de los ciudadanos sin afiliación partidaria. Participaron casi 2,4 millones de personas, la mayor concurrencia registrada en una interna de este tipo. No lo detalló en su propuesta original, pero Rossi señaló que se podría excluir del padrón a los afiliados a partidos ajenos a Fuerza Patria para evitar injerencias.

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Como en la interna abierta de la Alianza, Rossi propone que se vote solo al candidato a presidente. Quien gane podría, si así lo desea, completar la fórmula con alguien de otra de las listas que hayan competido. Las candidaturas legislativas quedarían en manos de cada distrito, que decidiría cómo elegirlas. Para la votación presidencial, el diputado plantea una boleta única de papel, en una hoja chica con los nombres de todos los postulantes. La idea es reducir costos y limitar el peso del aparato partidario en el reparto de boletas y el control del cuarto oscuro. Los comandos de campaña cubrirían los gastos en partes iguales y la fiscalización quedaría a cargo de la junta electoral del PJ, con un representante de cada lista.

El triunviro de la CGT Cristian Jerónimo, que el lunes participó del acto convocado por Sergio Massa en San Fernando, también se pronunció a favor de una interna si se suspenden las PASO. “Hay que buscar un instrumento para dirimir un nuevo liderazgo”, sostuvo en diálogo con El Destape Radio. De esa elección, planteó, debería surgir un liderazgo que “represente y sintetice a todos los sectores del peronismo”. También pidió evitar que las principales candidaturas vuelvan a definirse por un acuerdo entre dirigentes, “porque cuando se hizo así quedó claro que no le hizo bien a ninguno”. Insistió en que hay que preservar la unidad y fijar reglas que permitan competir a todos los que quieran postularse en una interna transparente.

Otro que asistió al acto por el Día de la Militancia fue Miguel Angel Pichetto, quien tiempo atrás se alejó del peronismo y ahora volvió para participar de una propuesta opositora a Javier Milei. "Si no hay PASO, habrá que encontrar un mecanismo de participación democrática interna, a la vieja usanza de los partidos políticos", indicó. Añadió que "hay que buscar una salida por la via democrática" y que debía aplicarse el principio de que el gana conduce y el que pierde acompaña. Con amplia experiencia a sus espaldas, analizó que el proceso electoral podría resultarle positivo al peronismo porque se abriría un debate de ideas y propuestas de país que dé respuestas a las demandas de la sociedad argentina.

El único candidato presidencial ya lanzado es el sanjuanino Sergio Uñac, quien meses atrás había enviado una carta al Consejo Nacional del PJ reclamando que se organizara una interna antes de fin de año para no estar dependiendo de lo que hiciera el Gobierno con las PASO. Visto en perspectiva, su planteo fue certero porque ahora el peronismo se encuentra en una encrucijada. "Propuse una interna amplia, abierta y participativa para el peronismo y aliados", dijo en abril pasado. Imaginó que la competencia serviría para debatir ideas y ordenar liderazgos y que le permitiría al peronismo volver a ser protagonista a partir de una agenda propia. Pero por entonces la posibilidad de la suspensión de las PASO parecía lejana y la organización de una interna partidaria muy costosa y complicada.