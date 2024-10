Quintela pidió votar en el PJ: “Es lo más genuino, vayamos a la cancha”

El gobernador de La Rioja y candidato a presidente del Partido Justicialista (PJ) por la lista Federales, Ricardo Quintela, reconoció la tensión que domina el proceso electoral en el partido, pero pidió que pese a las denuncias y acusaciones cruzadas, se vote el próximo 17 de noviembre entre su lista y la que encabeza la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner: "Vayamos a la cancha, es lo más genuino", aseguró el gobernador.

En diálogo con Radio con Vos, Quintela aseguró que aún está esperando la respuesta de la Junta Electoral sobre su reclamo, aunque adelantó que podría ir a la Justicia Electoral. "Cuando presentamos todos los avales, dentro del partido justicialista estaba instalado Primero la Patria. No nos dieron espacio a nosotros, nos recibieron en la puerta todos los avales y no nos permitieron ingresar al partido. Y en el partido estaba La Cámpora", denunció, y agregó: "Todas las cosas que sacaron son absolutamente inventadas. A esta altura de la vida, me parece que nos subestiman. Claramente nos están subestimando, subestiman nuestra inteligencia".

"Juguemos el partido, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema para jugar? Si tienen los votos, tienen todo. Tienen un dream team, tienen todos los mejores jugadores. ¿Por qué no van a la elección?", insistió el mandatario riojano.

En la misma línea, Quintela expresó sobre la lista a la que enfrenta en las elecciones partidarias: "Nunca pensaron que iban a tener un contrincante que sabe que está en inferioridad de condiciones, pero que sabe también que tiene un equipo de militantes que están trabajando a lo largo y ancho del país para tratar de revertirla. A pesar de las presiones, a pesar de los aprietes. Todos los métodos que nosotros queremos cambiar se manifestaron en este proceso electoral". "No cuestionamos compañeros ni hablamos mal de los compañeros, lo que estamos hablando es tratar de hacer una propuesta que tienda a cambiar las condiciones que hay en este momento en el Partido Justicialista", sumó Quintela.

El gobernador señaló que hizo lo que Cristina "dijo públicamente", y explicó: "Dijo 'saquen el bastón de mariscal, no le pidan permiso a nadie y salgan a caminar. Eso hice yo". "No estamos en igualdad de condiciones, pero queremos competir. Queremos salir a la cancha, no ganar en un escritorio", añadió.

Además, se dirigió al diputado nacional de Unión por la Patria (UP) Máximo Kirchner. "Al compañero Máximo, que estuvo en Hurlingham, con todo respeto, le quiero decir porque él no debe recordar o no lo debe saber, que el primer gobernador que se le paró a este presidente fui yo, que fui a la Corte. El primer gobernador que genera un instrumento financiero para atenuar el impacto negativo en los salarios de los trabajadores fui yo. Mi provincia no está en default, que se le borre. No está en default y tiene equilibrio fiscal", declaró y subrayó: "Mi provincia tomó la decisión de congelar todos los servicios a valores de diciembre. Eso lo hizo el gobernador que él critica".

Por otra parte, consultado por el apoyo que recibió del gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y en el marco de la propuesta de Quintela de reunificar el peronismo ante la fragmentación que generaron las políticas de Javier Milei, Quintela contestó: "Yo no puedo rechazar un apoyo, ¿por qué voy a rechazar un apoyo yo? Manzur sale a apoyar a la presidenta y yo no digo nada. No todos los que apoyan a Cristina tienen una conducta intachable en función de lo que quiere Cristina".