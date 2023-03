PBA intimó a empresas de micro del AMBA a restablecer el servicio o le quitará la concesión

El gobierno bonaerense intimó a la firma Metropol a restablecer el servicio de las líneas 237, 310 y 670 en el AMBA. La compañía podría perder la concesión.

Ante un sorpresivo paro, el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D´Onofrio, intimó a la firma Metropol a restablecer el servicio de las líneas 237, 310 y 670 que operan en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA). De lo contrario, podrían quitarle la concesión.

Ante la decisión de la firma Metropol de suspender el servicio de las líneas 237, 310 y 670 en el AMBA, el gobierno provincial anunció fuertes medidas este miércoles por la mañana. En concreto, la cartera de Transporte intimó al "pronto restablecimiento de los recorridos" bajo el apercibimiento de declarar la "caducidad de las concesiones". Es decir, si Metropol no acata con la intimación podría perder la concesión.

Al respecto, el ministro de Transporte, Jorge D´Onofrio, explicó: "Vamos a intimar a las líneas bajo apercibimiento de declarar la caducidad de las concesiones". "No vamos a dejar que miles de vecinas y vecinos sean víctimas de este tipo de acciones que no tienen sustento en su reclamo. La Provincia cumple todos los meses para que el sistema de pasajeras y pasajeros no sufra alteraciones", sentenció.

Cabe señalar que, desde el Ministerio, remarcaron que los pagos para cumplir con el subsidio al transporte de pasajeros "se encuentran al día". Además, en los últimos días se oficializaron los nuevos costos que ya forman parte de la liquidación entrante con sus respectivos retroactivos.

"Estamos al día con todo", explicó el titular de Transporte bonaerense quien detalló que la medida de fuerza "se trata de un conflicto ajeno a la Provincia y que la Justicia debe resolver"