Sergio Massa advirtió que si no se soluciona el conflicto gremial, el Gobierno liberará importación de neumáticos

En el Ministerio de Economía también evalúan poner en comercialización los más de 4.500 neumáticos que ingresaron al país por contrabando y que la Aduana retuvo.

El ministro de Economía, Sergio Massa, advirtió que si "no hay solución al conflicto gremial", el Gobierno "liberará las importaciones de neumáticos" para no detener la producción. En el Ministerio de Economía también evalúan poner en comercialización los más de 4.500 neumáticos que ingresaron al país por contrabando y que retuvo la Aduana.

Fuentes empresariales aseguraron a El Destape que el jefe del Palacio de Hacienda les comunicó que tomarán la medida en caso de que no haya un principio de acuerdo entre las compañías y el SUTNA por paritarias que lleva varios meses y pone en vilo al sector. Así lo manifestó al encabezar una reunión en el Ministerio de Economía con representantes de la cadena automotriz, en la que afirmó que "empieza a ponerse en riesgo 145.000 puestos de trabajo y empiezan a ponerse en riesgo casi 40 millones de dólares por día de pérdida".

En este sentido, el tigrense afirmó que si mañana eventualmente no se resolviese el conflicto "vamos a habilitar a las empresas fabricantes como importadores habilitados de emergencia y les vamos a habilitar la posibilidad de importar todos los neumáticos que necesiten para abastecer a las automotrices con un mecanismo de emergencia de pago, a los efectos de que no se detenga todo el sector automotriz y autopartista, y que no extorsionen al sector sobre la base del conflicto".

Y agregó: "Decirle que estamos a disposición, que entendemos la gravedad del problema, sobre todas las cosas porque el sector automotriz y autopartista, tanto empresarios como trabajadores y toda la cadena de valor nos ayudó a poner en marcha una ley ejemplar para la economía argentina. Segundo, porque entendemos que lo que empieza a ponerse en riesgo son 145.000 puestos de trabajo. Empiezan a ponerse en riesgo casi 40 millones de dólares por día de pérdida". De la reunión también participaron el secretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren, y el secretario de Comercio, Matías Tombolini.

A su vez, el ministro remarcó: "Entendemos el riesgo que representa perdernos más de 200 millones de dólares de exportaciones de acá a fin de año. Y entendemos que no podemos ser, de ninguna manera, rehenes de situaciones de inflexibilidad, por situaciones de inflexibilidad, casi de capricho, y mucho menos que un grupo muy chiquito ponga en riesgo 150.000 empleos, más de 1.000 autopartistas, todas las terminales automotrices".

Según explicó, la Aduana comenzó un proceso de auditoría y retención de stocks y que "va a ser puesto a disposición de las terminales automotrices para que revisen qué les sirve y el Estado va a asumir la responsabilidad de ponerlo a disponibilidad de las terminales para que puedan seguir produciendo, porque entendemos también que, de alguna manera, tenemos que mostrar no solo la voluntad sino la determinación de garantizar el funcionamiento del sector automotriz y autopartista".

Cuántos neumáticos hay en la Aduana

Desde julio de este año a la fecha se secuestraron 4.557 neumáticos por un valor de aproximadamente 320 millones de pesos, que intentaron entrar al país por distintos métodos como, por ejemplo, ocultos en granos, adentro de otras cubiertas, en encomiendas, en transporte de carga y también en pallets envueltos en polipropileno de color negro para disimular su contenido.

¿Cuáles fueron los últimos operativos? En Concordia, en el Paso de Frontera Salto Grande, agentes especializados de la Dirección General de Aduanas-AFIP llevaron a cabo un procedimiento que consistió en el control de un vehículo Peugeot Partner (matrícula argentina) que ingresaba al país, detectando que transportaba 12 cubiertas nuevas no declaradas. La cubiertas se encontraban ocultas en las 4 ruedas colocadas rodando y en 2 ruedas de auxilio; cada rueda poseía una cubierta adicional en su interior.

Esto fue detectado porque las ruedas auxiliares poseían un peso significativo y luego de ser controladas con el escáner de valijas se observó que en su interior poseían una cubierta más. Por tal motivo, se procedió al secuestro de la mercadería y del vehículo por infracción a la ley 22415.

Asimismo, en otro procedimiento en Paraná, sobre la Ruta 12, cercano a La Paz, agentes aduaneros secuestraron, anoche con la colaboración de Gendarmería, 287 cubiertas de vehículos de origen extranjero sin aval Aduanero, al revisar un camión de la empresa de transporte de encomiendas de correo Vía Cargo .