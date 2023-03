Walter cruzó a Olmos: "No es incompatible la negociación paritaria con la suma fija"

El ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, salió a responderle a su par de nación Kelly Olmos, y dijo que "no es incompatible la negociación paritaria con la suma fija".

El ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, cruzó a su par de nación, Kelly Olmos, quien en las últimas horas había descartado de plano la idea de establecer un "nuevo bono o suma fija", y destacó el sistema de paritarias, ya "les permite a todos los sectores pelear para que los salarios superen el proceso inflacionario". "No es incompatible la negociación paritaria con la suma fija", afirmó Correa.

En diálogo por AM750, Correa expresó que Olmos "no está informada adecuadamente de todo lo que se está haciendo en la provincia de Buenos Aires, más con el tema salarial; todas las paritarias de este proceso 2023 están cerradas", y expresó su "satisfacción" por esa situación. La respuesta es por los planteos de la ministra quien dijo que el sector salarial más retrasado "es el los de los municipales bonaerenses, por lo que la provincia “debería intervenir allí”.

El ministro de Trabajo bonaerense consideró que "no es incompatible la negociación paritaria con la suma fija" y apuntó que "la coyuntura inflacionaria no es fácil y hay que mejorar el bolsillo del pueblo trabajador". Asimismo, el funcionario remarcó que en el distrito se trabaja para "garantizar los derechos de las y los trabajadores municipales".

Por otra parte, Correa explicó que "avanzamos en la conformación del Consejo del Empleo Municipal, como órgano consultivo, para dar cumplimiento a la ley y para que ayude a lograr que todos los municipios tengan un convenio colectivo de trabajo",

El funcionario sostuvo que ya mantuvieron "varios encuentros con representantes sindicales", y señaló que ahora se avanza "en la convocatoria de las y los representantes sindicatos y municipios”.

Luego graficó: "Este año se cumplen 20 años de que Néstor Kirchner nos devolvió a las y los trabajadores las paritarias por el decreto 392/03. Ese decreto no sólo hablaba de la negociación de las partes, sino que hablaba de que si las partes no se ponían de acuerdo, podían establecer una suma fija de 8 cuotas".

Finalmente, sostuvo que durante el kirchnerismo "los trabajadores tuvimos los mejores salarios de Latinoamérica", dijo que "hay muchos trabajadores que están por debajo de la línea de la pobreza" y evaluó que "sería justo que el gobierno nacional contemple y mejore esta situación del pueblo trabajador".

Los dichos de Kelly Olmos

La ministra de Trabajo de la Nación, Kelly Olmos, descartó de plano la idea de establecer un nuevo bono o una suma fija y destacó el sistema de paritarias que les permite a todos los sectores "pelear" para que sus salarios superen el proceso inflacionario. Por otra parte, reconoció la institucionalidad de la política laboral en el sentido de la periodicidad de la convocatoria del Consejo del salario mínimo vital y móvil.

En diálogo con El Destape Radio, la titular de la cartera de Trabajo reivindicó el sistema de paritarias como política que "permite a los sectores pelear por sus respectivos intereses y finalmente alcanzar un acuerdo". Destacó que durante el periodo de 2022 hubo revisiones importantes para definir los aumentos acordes con la inflación. “Lo que hacemos es impulsar las paritarias y abrirlas todas las veces que se nos solicitan, de acuerdo a la demanda de cada sector”, explicó.

En este marco, descartó avanzar con una suma fija y explicó que no cree "que se pueda resolver por una nominalidad de carácter general" sólo en casos que no hay continuidad política como ocurrió en 2015. “Cada vez que se ha fijado un aumento de carácter general como suma fija se ha hecho después de períodos cuando las paritarias no existieron”, enfatizó.

La funcionaria destacó las paritarias y definió que "son muy vigorosas". Resaltó que "los sectores pelean a full por sus respectivos intereses y finalmente alcanzan un acuerdo" por lo que no le "parece interesante intervenir y modificar esa regla de juego”. En tanto, aclaró que “en muchas paritarias hay incorporados bonos que tienen por objeto mejorar la situación de las categorías inferiores y "eso está incluido en la negociación”.

“Lo más importante para nosotros es que haya un sistema institucional que permite pelear por el salario como el sistema de paritarias”, reconoció Kelly, y detalló que "las paritarias han sido muy vigorosas y hay muy pocos gremios que no han podido alcanzar la capacidad de recuperarse frente al proceso inflacionario, otros han podido adelantarse”.

“Los promedios encierran sectores que están por encima y sectores que están por debajo. No todos tienen la misma competitividad”, admitió. Según la funcionaria, desde el punto de vista de la evaluación y la estadística que llevan adelante en promedio no hubo pérdidas. "La actualización por paritarias fue alrededor del 114% en el sector registrado”, detalló.

Por otra parte, destacó que “el 6% de crecimiento se refleja en la capacidad de creación de empleo". Remarcó que se alcanzó "un récord histórico de empleos registrados, teniendo en cuenta los empleos que se destruyeron en la pandemia macrista y el covid”.