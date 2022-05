Paritaria docente 2022 en la ciudad de Buenos Aires: se acordó una suba del 60%

De esta manera, el salario inicial para un docente de jornada completa pasará a ser de $181.228. La Unión de Trabajadores de la Educación aceptó que la propusta "es superadora". En cambio, Ademys rechazó el aumento.

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cerró este viernes la paritaria docente para el 2022. La cartera educativa que conduce Soledad Acuña informó que acordó con gremios docentes una suba del 45,5%, por lo que los salarios acumularán un aumento del 60% para este año.

Según señalaron, el Ministerio de Educación de la Ciudad cerró esta tarde la actualización de la paritaria docente en una reunión de la que participaron el subsecretario de Carrera Docente, Oscar Ghillione, funcionarios de la cartera educativa y representantes de los sindicatos porteños. En ese marco, se acordó que al aumento del 14,5% ya otorgado en febrero, se le sumará escalonadamente un 45,5% más. De esta manera, se totalizará un aumento del 60% a lo largo del 2022.

Por su parte la Unión de Trabajadores (UTE) liberó un comunicado durante las últimas horas donde aclaran: "Si bien la propuesta es superadora, gracias a la lucha y a la organización, entendemos que aún nos encontramos lejos de recuperar parte del poder adquisitivo perdido por los trabajadores en los últimos años". Por esta razón ratifican la "jornada de lucha y movilización" que se llevará a cabo el próximo lunes 30 de mayo frente a la Legislatura porteña. De ella participarán UTE, ATE, AGTSyP y SITRAJU.

Con estas cifras, el salario neto de un maestro de grado sin antigüedad pasará a ser en noviembre de $90.614 para jornada simple y $181.228 para jornada completa. Mientras que el salario para los maestros que cuentan con la máxima antigüedad será de $110.197,73 para jornada simple y $212.131,27 para jornada completa.

Por otra parte, desde la cartera que conduce Soledad Acuña se indicó que el aumento para 2022 se abonará en tramos escalonados todos los meses de mayo a noviembre, acompañando la inflación y se acordó una nueva revisión salarial en diciembre.

Sin embargo, desde la Asociación docente de la Ciudad de Buenos Aires (Ademys) señalaron que rechazaron la oferta salarial, desconociendo las cifras que divulgó la Ciudad de Buenos Aires. Según indicaron desde el sindicato a El Destape, la "última propuesta" del gobierno porteño en la reunión de hoy "fue de un 6% en mayo, 5% en junio , 6% julio, 5% en agosto, 10% septiembre y 8,50% noviembre" más una "cláusula de revisión en diciembre"

"Pero claramente no es 60% porque es anualizado y elimina la pauta anterior. No es que se suma a lo pautado en marzo. Además en total no llega al 60. No se entiende de dónde sale ese número", señalaron desde el gremio que, a diferencia de la mayoría de los otros gremios, no aceptaron la oferta de la Ciudad.