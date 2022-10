Paritaria de Camioneros 2022: se calienta la negociación y Moyano amenaza con medidas

Fracasó la nueva reunión con empresarios en el Ministerio de Trabajo y se volverán a ver la semana que viene. "Va para largo esto, la de neumáticos duró 6 meses", afirmaron desde el entorno de Moyano.

Camioneros y empresarios del sector volvieron a reunirse en el Ministerio de Trabajo, en el último día de gestión de Claudio Moroni. La misma fracasó por lo que volverán a juntarse la semana que viene, ya con otra funcionaria a cargo, Raquel "Kelly" Olmos. Desde el riñón de Pablo Moyano amenazan con medidas.

El gremio pide un 131% de aumento salarial ante los empresarios de tres cámaras del sector. Dentro del 131% que pidió Moyano están incluidos diferentes ítems, entre ellos el 31% ya acordado en la primera etapa de la negociación que vence este mes.

"Hoy no hubo ninguna propuesta de parte de los empresarios. Nada. No vinieron con nada. Se levantaron y se fueron", contaron desde Camioneros a El Destape. Se reunirán el miércoles próximo a las 14 nuevamente con Olmos ya en funciones. La flamante ministra, que asumirá mañana en Casa Rosada, no despierta entusiasmo entre las arcas sindicales. "Esta señora era menemista. Y nosotros nos re contra peleamos con el Gobierno de Menem. Salvo que ahora haya madurado...", argumentaron desde el moyanismo.

El titular del Sindicato de Camioneros y miembro del triunvirato de la CGT, Pablo Moyano, ayer se refirió a la designación de Olmos. "Ella se proclamó menemista. Ojalá que haya cambiado porque va a ser mejor para los trabajadores", dijo tras una reunión que un sector del gremialismo argentino mantuvo en la sede de SMATA para definir la movilización del 17 de octubre. "No la conozco. Ojalá que pueda enderezar toda esta situación que viven millones de trabajadores", cerró.

Sobre la paritaria, en Camioneros no son optimistas respecto a la negociación. "Tiene que estar resuelta sí o sí el 1º de noviembre porque ya se vence el anterior acuerdo", adelantan. Y afirman que puede terminar como el conflicto con los trabajadores del neumático, que se extendió durante 6 meses. "Igual es otra cosa: ruedas pueden faltar un año, pero transporte y nafta, no. No tenemos los gasoductos de Rusia y Ucrania", expresaron en Camioneros a El Destape.

Desde el entorno de Pablo Moyano amenazan con medidas de fuerza. En principio, asambleas en los puestos de trabajo. ¿Habrá paro? "Aún no, estamos en plena negociación, pero esto va para largo. Es la bala de plata esa", relatan a este portal.

Cómo fue la paritaria anterior de Camioneros

El tramo que comprende a esta revisión es para aplicar de noviembre de 2022 a abril de 2023. Las cámaras empresarias involucradas en la negociación que firmaron el acuerdo pasado son FADEACC, FAETYL y CATAC. ¿Qué firmó Camioneros para 2022? En abril pasado firmó un 31% por seis meses (15% desde mayo y 16% a partir de septiembre) y ahora se viene el tramo que sigue.

Aún no fue mencionado entre los ítems una suma fija o un bono para Camioneros. La negociación al momento está centrada en el porcentaje de aumento debido a la alta inflación y las proyecciones futuras sobre la suba de precios, según pudo saber este portal. Esta situación se da tras el conflicto con los trabajadores del neumático y que La Bancaria de Sergio Palazzo cerrara una paritarias del 94.1%.

Kelly Olmos, en medio del fuego cruzado

La ministra de Trabajo, Kelly Olmos, llega en medio de la interna dura que se vive en la CGT. En las últimas horas fue objeto de cuestionamientos no solo del ala izquierdista de la CTA sino también de los sectores más cercanos al kirchnerismo.

Por parte de la CGT no hubo un comunicado al respecto. Sin embargo, hubo pronunciamientos. Andrés Rodríguez (UPCN) salió a hablar en su defensa, pero el resto de "los gordos" se mantuvieron en un silencio expectante. "No hay oposición a la designación de la nueva ministra. La compañera Olmos tiene una larga militancia peronista y está muy bien conceptuada en el movimiento obrero. Personalmente, no tengo ninguna objeción", afirmó Rodríguez en declaraciones a la radio AM750. Y aclaró: "Con los compañeros que he hablado, pares míos de la CGT, de ninguno encontré una actitud negativa". De todos modos, los secretarios Generales de la CGT Héctor Daer y Carlos Acuña no salieron a hablar hasta el momento y no atendieron las llamadas de El Destape.

Otro de los sindicalistas que la defendió fue Jorge Sola, Secretario General del Sindicato del Seguro, quien afirmó que conoce a "Kelly" por su militancia y respaldó la decisión del Presidente de haber elegido a la nueva funcionaria consultando solo con su círculo íntimo. "A Kelly la conocemos de su militancia, de su carácter técnico, como economista y además su relación con el gremio es fluida", consideró Sola en diálogo con Radio Mitre. Y agregó: "Entendemos que en los momentos en que se decide un funcionario el Presidente tiene las facultades de decidir por sí mismo y junto a sus sectores más cercanos".