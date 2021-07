Paritarias 2021: Mendoza ofreció 9% de aumento a trabajadores de la salud y desató un escándalo

Los residentes denuncian que no los dejaron participar en las jornadas de protesta bajo amenaza de represalias.

El gobierno de la provincia de Mendoza encabezado por el radical Rodolfo Suárez ofreció a los trabajadores de salud en la reapertura de paritarias 2021 un 9% de aumento. Los sindicatos consideraron la oferta, que en realidad primero había sido del 5%, como una burla y lanzaron un plan de lucha. Por su parte el gobierno de Suárez prohibió a los residentes cualquier tipo de protesta y amenazó con tomar represalias.

En una primera reunión, el gobierno de Mendoza había ofrecido un incremento del 5% sin embargo la propuesta generó una catarata de críticas que condujo a rever la situación. En una segunda reunión, Suárez pidió acordar por un 9%.

En diciembre de 2020, el gobierno y los sindicatos habían firmado una paritaria del 20% a pagar en tres tramos no acumulativos del 7% en marzo, 7% en julio y 6% en octubre. Además de una suma no remunerativa de $54 mil pagadera durante los doce meses del 2021 en 8 cuotas de $ 4000, dos de $5000 y dos de $6000.

Con una inflación que se estipula estará por encima del 40 por ciento, los trabajadores de la salud que pusieron el cuerpo a la pandemia del coronavirus perderán más de un 12% de sus ingresos si aceptan la oferta.

En 2020, los trabajadores del sector habían tenido paritaria cero, es decir que sus ingresos se vieron fuertemente deteriorados en los últimos dos años. "Esto es la destrucción de la salud pública, que no haya habido paritaria el año pasado y que nos ofrezcan esto anualizado significa la destrucción de nuestro salario. Por lo tanto esta va a ser una lucha sin cuartel, se acabó ser cómplice de este gobierno que no formó a los profesionales y que nos manda a poner el hombro sin recursos", afirmó una delegada en la protesta frente a la Casa de Gobierno de Mendoza.

Los trabajadores sostuvieron que no van a abandonar a la población en medio de la pandemia, pero que de todos modos llevarán adelante medidas de protesta que saldrán de un consenso. "Señor gobernador le hablamos a usted, salga al balcón para que a todos nos escuche. Le queremos decir que usted se a reído de los profesionales, ahora va a ver lo que son los profesionales. A usted no le interesa la salud, a usted no le interesan los muertos", pidió otra delegada frente a la Casa de Gobierno.

Por su parte los residentes del área de salud contaron a El Destape que fueron amenazados con sanciones para que no participen de las jornadas de protesta.

Con salarios bajos y sin vacaciones

Suárez había determinado en abril mediante la Resolución 924 que el personal de salud no podrá tomarse las vacaciones correspondientes al 2021 por la segunda ola del coronavirus.

"Suspender las licencias anuales ordinarias de todo el personal del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y deportes y obras sociales de Empleados Públicos (OSEP), así como toda licencia otorgada para realizar cursos o perfeccionamiento, hasta tanto dure la emergencia declarada. En el caso de profesionales comprendidos en el régimen del Sistema Provincial de Residencias se suspende el otorgamiento de vacaciones", comunicó el gobierno de Mendoza bajo la firma de su ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Ana María Nadal.

En la resolución agregan que la decisión de suspende las licencias se extiende a los trabajadores de la salud bajo modalidad de contratos, planta permanente y planta transitoria. Además dispone que el gobierno provincial podrá "trasladar, reasignar funciones y/u horarios del personal a su cargo, a fin de asegurar los servicios esenciales de salud".

La decisión generó malestar en los residentes que alertan que vencido el plazo de su trabajo de cuatro años no podrán tomarse las vacaciones que les corresponden por la suspensión de licencias. "Esos días se pierden. En mi caso son 23 días, pero tengo una compañera que tiene 45 días de vacaciones que los va a perder. Solamente nos dejaron tomarnos unos días en enero y febrero, los demás días los vamos a perder", sostuvo una trabajadora de la Salud a El Destape.

Les reprochan además que la acumulación de vacaciones se dio porque el gobierno de Mendoza no permitió que se tomen los días correspondientes alegando la crisis sanitaria por el coronavirus.