La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) acordó con Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), un incremento salarial del 33% en su paritaria de 2020. El convenio firmado establece que la suba se pagará en dos cuotas: un 25% en el mes de noviembre del este año y el 8% restante en febrero de 2021. La paritaria vence en marzo de 2021, mes en que deberán sentarse a discutir un nuevo acuerdo.

La construcción logra de esta forma una de las subas más altas en paritarias en 2020. El gremio había sido afectado fuertemente por la pandemia del coronavirus y la imposibilidad de reanudar las tareas, que finalmente volvieron hace pocos meses.

La suba salarial ocurre luego de que el ministro de Economía, Martín Guzmán, acompañado por el Gabinete Económico y Social presentó dos proyectos de ley destinados a incentivar la inversión y desarrollo de la industria de la construcción. Los proyectos, denominados Ley de Incentivos Tributarios para la Construcción y Sistema de Cobertura y Promoción del Crédito Hipotecario, conforman un paquete de medidas que abarcan un amplio alcance que tiende a favorecer la reactivación del sector constructivo.

Comercio acordó una suma fija

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios que representa a 1,2 millones de trabajadores acordó con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) un incremento salarial de suma fija y un bono que se pagará hasta marzo en seis cuotas que equivale a 30 mil pesos en total. Aquellos empleados que tengan una jornada laboral reducida tendrán una disminución en el ingreso por el bono.

"Quedan incorporados a los salarios básicos de todas las categorías la suma de 4000 pesos otorgada mediante el DNU 14/2020 y la suma de 2000 pesos otorgada mediante el acuerdo de Comercio del 27 de Febrero", establece en el artículo 1 el acuerdo al que accedió El Destape que lleva la firma de Armando Cavallieri, el sindicalista de Comercio.

Luego establece el pago de un bono extraordinario de 30.000 pesos en seis cuotas de cinco mil pesos. "En atención al carácter excepcional, no habitual ni regular de la asignación acordada, los importes correspondientes a esta gratificación se abonarán con carácter no remunerativo, no incorporándose a los salarios básicos y adicionales fijos, y no será contributivo de ningún efecto ni generará aportes y contribuciones a los subsistemas de la seguridad social", informa la paritaria.

Las sumas fijas de aumento favorecen más a los trajadores con bajos salarios y perjudican a quienes tiene un sueldo mayor. Si un trabajador cobra 30 mil pesos mensuales, los 5 mil pesos de aumento significarán una suba del 16,6 por ciento, mientras que para un empleado que cobra 60 mil pesos será un incremento del 8,3.