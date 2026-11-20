El gobierno de Chubut confirmó a través de un decreto que desdobla las elecciones provinciales, que serán el próximo 21 de marzo, siete meses antes que las presidenciales de 2027. Con esta oficialización, ya son cinco las provincias que confirmaron sus fechas para que los ciudadanos acudan a las urnas. Hay otras cinco que también lo anunciaron, pero aún sin fechas establecidas.

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"El 21 de marzo los chubutenses vamos a decidir el futuro de Chubut. En Chubut vamos a discutir Chubut: lo local, lo provincial, los proyectos y las propuestas para la provincia del 2027 al 2031. Y lo vamos a hacer con reglas nuevas, más claras y más transparentes", afirmó el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, según medios locales.

De esta manera, la provincia estrenará la reforma electoral votada en 2024: en los próximos comicios habrá Boleta Única de Papel (BUP), el debate obligatorio entre candidatos a gobernador, la paridad de género y una Secretaría Electoral.

El esquema también descarta las PASO provinciales y establece la aplicación de Ficha Limpia, que impide ser candidato a quien tenga una condena por delito doloso. A esos cambios se suma la eliminación de los fueros, que recibió el respaldo del 63% de los votantes en un referéndum realizado en octubre de 2025.

Las elecciones en otras provincias

Con esta decisión, Torres sumó a Chubut a las otras cuatro provincias que ya confirmaron sus fechas para las elecciones: Neuquén, Santa Fe, Tucumán y Salta.

El calendario electoral de 2027 comenzará el 14 de febrero en Neuquén, seguido por Santa Fe, que tendrá PASO el 18 de abril y elecciones generales el 13 de junio. Tucumán votará el 9 de mayo y Salta, el 16 de mayo. Los cuatro distritos resolvieron separar sus comicios provinciales de la elección presidencial.

Sin todavía confirmar fechas, también hay otras provincias que ya dejaron trascender que se desmarcarán de las elecciones nacionales: Río Negro, Chaco, Mendoza, Corrientes, Jujuy y Tierra del Fuego.