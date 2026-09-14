Las organizaciones sociales llevaron al Papa un duro informe sobre la realidad social de la Argentina

Las organizaciones sociales le entregaron en mano al Papa un duro documento sobre la realidad social y económica que atraviesa el país en las clases populares. El informe de más de 70 páginas describe al gobierno de Javier Milei y busca que sea una base con datos oficiales e información contrastada para que León XIV esté al tanto de con qué Argentina se encontrará cuando llegue durante noviembre y los mensajes que enviará en cada una de sus actividades oficiales. Parte del interés por la realidad cotidiana de los más vulnerables y detalla los padecimientos de jubilados, enfermos, estudiantes, mujeres y diferentes colectivos.

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“Este informe tiene pies embarrados, dedos encallados y fue forjado entre mates y abrazos de sostén, tan necesarios en una época que nos impone un desafío cruel y violento como nunca habíamos transitado los y las trabajadoras de estas tierras en nuestro devenir democrático”, inicia el texto que fue entregado en mano por el secretario general de la UTEP, Alejandro “Peluca” Gramajo a Su Santidad en el Vaticano este sábado. “La premisa que nos apresura en esta misión no es sólo la descripción de una situación penosa y compleja. Es también la atención y urgencia a poner freno a un modelo que entendemos no sólo vino a implementar un plan económico, sino que vino a perpetuar estructuras de desigualdad e injusticia que no ven otro método de implementación que no sea la desintegración y desestructuración de nuestros tejidos sociales más elementales”, completa.

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Un “modelo hecho a medida de y para los poderosos”

Describe a la gestión de Milei como un “modelo hecho a medida de y para los poderosos, que es su voracidad atenta contra todo aquello que sostiene a los sectores más vulnerables. Una reedición de lo ultra individualista, de lo privativo como norma moral, de la meritocracia sin acompañamiento. Nos referimos al desmembramiento y el intento de destrucción de lo comunitario, de la familia en sus diferentes formas como ordenador social, de la vapulación a la solidaridad. Al abandono como política que mata, daña y deja el terreno libre para los peores males contemporáneos como la usura o el narcotráfico”.

Aborda aspectos como la violencia, la represión, el ajuste con sus consecuencias sociales, el escenario para niños y adolescentes, la situación en los comedores, las mujeres y los discapacitados. “Estamos ante la institucionalización de la violencia como práctica política cotidiana. Y esto se practica como mandato divino, como práctica mesiánica por una clase dirigente que no entiende de crisis, que no mira hacia abajo ni los costados, que cada día se envuelve más en su degeneración y contradicción. Mientras tanto el retroceso en nuestros barrios y humildes lugares de trabajo que con esfuerzo hemos podido sostener se agrava a cada momento”, evalúa el texto.

El encuentro Fratelli Tutti y las palabras de la Iglesia

El documento fue entregado al Papa en el contexto del encuentro Fratelli Tutti que reunió por representación de la Argentina a referentes de la CGT, empresarios y representantes sociales. El análisis recupera las palabras de distintos líderes de la Iglesia local y los introduce al panorama social. Recuerda que el Arzobispo de Buenos Aires Monseñor Jorge García Cuervas describió en el último Tedeum: “Unos escribas perdieron la sensibilidad con los que sufren, critican a los que intentan hacer el bien. Odiadores de aquella época, sentados en la casa de Cafarnaúm, haters de hoy, sentados frente a una computadora de su escritorio, o cómodamente instalados delante de una pantalla para hacer terrorismo de las redes, descalificando, difamando”

Los referentes sociales le remarcan a León que esa práctica “se ha hecho hábito desde el día uno que asumió la actual gestión de gobierno en nuestra nación. El odio, el insulto, el menosprecio, la descalificación se han hecho un discurso de Estado. Ese odio se esparce no sólo ante los que piensan diferente, ante el adversario político, sino que se descarga abiertamente sobre los sectores sociales más vulnerables; habilitando a políticas de Estado que se descargan con violencia apelando a adjetivos que descalifican a la población de pie. Son sujetos de dicha violencia los estudiantes universitarios, los jubilados, las mujeres, las personas con discapacidad, los colectivos de diversidad y las y los trabajadores en general”.

Sostiene que en Argentina existe una “articulación del odio como discurso y la práctica política” que se traducen en el vaciamiento de las políticas sociales, en la quita de derechos, en el congelamiento de ingresos, el desinterés por atender problemas humanitarios urgentes y en la represión cotidiana.

“El recorte de lo público” y la represión

“El recorte de lo público tiene un sólo direccionamiento, afecta a los últimos de la fila, como lo señalaba Francisco, a los más vulnerables”, sentencia el informe. Enfatiza la persecución a quienes viven en situación de calle, protestan o intentan vender algo de forma ambulante. “En Mar del Plata se desarrollan operativos de caza y expulsión de personas en situación de calle o en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) donde, en el mes de mayo del 2026, se llevó adelante la “operación tormenta negra” a través de la cual se desplegaron más de 1500 policías en 15 villas y asentamientos con el supuesto objetivo de “atacar el narcotráfico”, amedrentando a todos los que habitan en esos barrios”, le describen al sumo pontífice.

Alerta por la baja inversión educativa, la caída del salario docente, el incremento del abandono escolar. Le suma la “situación crítica” de las personas con discapacidad en base a restricciones sobre pensiones, el atraso en los aranceles destinados a prestadores, la crisis financiera que atraviesan centros terapéuticos, transportistas e instituciones especializadas y la creciente judicialización para acceder a prestaciones esenciales.

El análisis lo hace desde la perspectiva de la Doctrina Social de la Iglesia en la que ninguna sociedad puede sostenerse sobre la indiferencia ni sobre la exclusión de quienes más necesitan protección. El protocolo anti piquetes tiene su propio apartado en la comunicación al Papa. “La criminalización de la protesta en la Argentina libertaria funciona como la infraestructura punitiva necesaria para viabilizar un ajuste económico de magnitud inédita, buscando desactivar de forma anticipada la resistencia democrática”, evalúan. Le informan con datos de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) que entre diciembre de 2023 y 2025 se registraron 139 movilizaciones de las cuales se reprimieron 51 (37%).

Pobreza y deterioro de las condiciones de vida

Aclara que si bien el INDEC midió a la pobreza en el segundo semestre de 2025 en 21% “esta evolución favorable de las estadísticas contrasta fuertemente con la realidad que atraviesan cotidianamente las familias argentinas”. Enfatiza que los patrones de consumo se “transformaron drásticamente” por el aumento de todas las tarifas. Con los datos del CELAG Data de CLACSO informan que si se actualiza la línea de pobreza bajo los patrones de consumo reales de 2017/2018 y se incorporara formalmente el costo del alquiler, la pobreza real asciende entonces al 39% de los hogares.

La agenda de León XIV en la Argentina

El sumo pontífice realizará al menos 3 actividades con presencia de organizaciones sociales y sindicales en la Argentina. Está prevista la participación en el acto de la UCA, en el Monumento a los Españoles y en la Basílica de Luján.