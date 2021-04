El juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eugenio Raúl Zaffaroni, se refirió al sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Kirchner en el marco de la causa por el Dólar Futuro y señaló: "El 13 de abril de 2016 quise estar al lado de Cristina porque ya veíamos que empezaba el lawfare". Asimismo destacó que "esto termina como los procesos contra Irigoyen o Perón pero con la diferencia de que a ellos los persiguieron en dictaduras y ahora pasó en gobierno constitucionales".

En diálogo con El Destape Radio (FM 107.3), el ex ministro de la Corte Suprema de Justicia destacó que "tenemos que reformar la estructura de nuestro Poder Judicial, que es totalmente irracional" y puntualizó que "son las instituciones y las personas. Hay que obturar que lleguen malos jueces". Por otra parte, y sobre las causas que involucran al ex presidente Mauricio Macri, Zaffaroni destacó que "no hay lawfare a la inversa en los casos contra él". Y explicó que "Lawfare al revés no hay. Los que lo hicieron cometieron delitos".

En otro orden, el jurista también opinó sobre la Operación Olivos, la visita de los magistrados la quinta de Olivos en el gobierno de Cambiemos y señaló que "en Derecho lo que corresponde es mandar a un jury a Borinsky y Hornos". Además destacó que "debería declarase nulo todo lo que hicieron Borinsky y Hornos en las causas contra Cristina". En la misma línea, puntualizó que "la Corte va a estar en una disyuntiva: o legitima todo esto o anula todo" y advirtió que "el silencio de la Corte es que le esquiva el glúteo a la jerínga".

"Los jueces no tienen que reunirse con el Presidente de turno cuando van a meter preso al opositor del Presidente", remarcó. Asimismo señaló que "si van a ver a Macri y al otro día meten preso a Boudou el problema no es la reunión sino el contexto" y remarcó que "procesar a alguien por traición a la Patria sin guerra es una aberración".

Además, Zaffaroni ahondó sobre la estructura del Poder Judicial. Aseguró que "no se ha hecho nada para tocar la estructura del lawfare. Nada. Está completamente intacta" y destacó que "si se desequilibró el Poder Judicial lo tienen que controlar el Ejecutivo y el Legislativo". "El Poder Judicial no se va a autodepurar", concluyó.