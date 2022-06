Sobreseyeron a Macri y a los jueces Borinsky y Hornos sin investigar sus reuniones en Olivos: los documentos que prueban esos encuentros

Macri, Borinsky y Hornos fueron sobreseídos sin investigar. El juez Martínez Di Giorgi dice que las reuniones no existieron pero no revisó los más de 7.000 archivos de ingresos a Olivos, como sí hizo El Destape.

el juez Marcelo Martínez de Giorgi dice que esas reuniones no existieron y sobreseyó a Macri, Borinsky y Hornos sin siquiera investigar esos encuentros. Es posible que el fallo sea revisado por 3 jueces nombrados por Macri, uno de ellos que también fue a Olivos a ver al ex presidente. Durante su presidencia Mauricio Macri se reunió al menos 16 veces con el juez Mariano Borinsky y en otras 2 oportunidades con el juez Gustavo Hornos en la quinta de Olivos. Las reuniones, reveladas por El Destape en la investigación Operación Olivos , constan en los registros de Casa Militar a los que accedió este medio tras un pedido de acceso a la información pública y, por ende, son documentos oficiales. Y coinciden con los fallos clave contra CFK y otros ex funcionarios en causas como el Memorándum con Irán, Dólar Futuro, la Ruta del Dinero K, Vialidad y Ciccone. Sin embargo,

¿Cómo hizo el juez Martínez de Giorgi para sobreseerlos? No revisó en profundidad los registros de acceso a la quinta de Olivos, más de 7.000 archivos que el propio Macri dispuso que se hicieran de forma digital y donde constan las 16 visitas de Borinsky y las 2 de Hornos. Martínez Di Giorgi limitó la pesquisa a un puñado de planillas hechas a mano y que son en su mayoría de ingresos a la Casa Rosada. Esto se desprende de la apelación de la fiscala Alejandra Mángano, que ya se opuso a estos sobreseimientos.

En la apelación de la fiscala Mangano queda más que clara la voluntad del juez Martínez Di Giorgi de no investigar este caso para beneficiar a los acusados. El juez Martínez Di Giorgi se refirió a los encuentros denunciados como “inexistentes en su mayoría”. Pero los propios protagonistas de esas reuniones, Hornos y Borinsky, dieron cuenta de su existencia. Hornos ante sus pares de la Cámara Federal de Casación; Borinsky consultado por El Destape. Incluso Macri dijo: “No generalicemos. Fue un juez que arrancó porque tenía un compromiso con el Código Penal, hizo una propuesta muy buena, y fue a jugar al tenis, varias veces conmigo, porque teníamos amigos en común”.

Para Martínez de Giorgi, Borinsky solo fue dos veces a Olivos y para conversar con Macri sobre la reforma del Código Penal. Pero en otras causas, como la del Memorándum con Irán, se dejó constancia de que las visitas existieron.

Borinsky y Hornos, aún hoy integrantes de la Cámara de Casación (la máxima instancia penal del país) figuran en los registros de acceso a la quinta de Olivos que El Destape obtuvo a través de un pedido de acceso a la información pública. Parte de esos documentos fueron publicados por este medio en varias notas de la investigación Operación Olivos, pero no fueron tenidos en cuenta por el juez Martínez de Giorgi. Borinsky, por ejemplo, aparece con su DNI, con la patente del auto con la que ingresa a la residencia presidencial, horario de entrada y de salida. Según el registro, se especifica incluso la actividad a realizar o a quién va a ver. .

El juez Martinez de Giorgi hizo un esfuerzo para no ver las reuniones. Podía encontrarlas no solo en la documentación que publicó El Destape, sino en:

Los registros digitales de Casa Militar.

La causa Memorándum con Irán, que tuvo por acreditadas esas reuniones y esos hechos fueron parte importante de las razones para cerrar el caso

En su apelación, la fiscala Mangano enumeró todas las medidas de prueba que el juez evitó y deja en evidencia que Martínez de Giorgi se apuró en cerrar el caso. Y en silencio, porque la noticia de los sobreseimientos se conoció más de un mes después cuando Comodoro Py tiene bien aceitado su mecanismo de primicias cuando quiere.

“No se corroboró la concurrencia de Mariano Borinsky a la Quinta Presidencial de Olivos, ni a la Casa Rosada, en ninguna de las fechas mencionadas en la denuncia en su contra” dice el fallo del juez Martínez Di Giorgi, al que accedió El Destape. Dijo que solo encontró otras 2 reuniones que tenían relación con la Comisión de Reforma del Código Penal que Borinsky encabezaba y que figuran en el registro público de audiencias. Pero es falso. De hecho, esos múltiples encuentros con Macri fueron reonocidos por el propio Borinsky ante la consulta de El Destape.

Como no quiso revisar las 7.000 planillas digitales que sí investigó El Destape y, por ende, apenas encontró 2 reuniones de Borinsky con Macri vinculadas a algo institucional, el juez Martínez Di Giorgi escribió: “Todo ello aleja la posibilidad de afirmar que dichos encuentros, entre el ex presidente de la Nación y el juez, fueron la ocasión para una influencia indebida por parte del primero para la resolución de casos judiciales bajo la jurisdicción del Dr. Borinsky, en función de un interés distinto al que correspondía que guiara las decisiones jurisdiccionales del nombrado en la Cámara Federal de Casación”. Fue pura casualidad que a cada encuentro de Macri con Borinsky le correspondiera un fallo contra CFK, Boudou o alguna otra figura del kirchnerismo.

Martínez Di Giorgi sí encontró reuniones de Hornos con Macri, pero sostuvo que “no fue explicado en la denuncia ni se obtuvieron pruebas, acerca del modo en el que la sola presencia del Dr. Hornos en una reunión con el entonces presidente de la Nación pudo haber involucrado la voluntad de los restantes integrantes del tribunal que emitió los pronunciamientos que se cuestionan, ni el modo en que esas visitas pudieron determinar la suerte de esas causas, frente a los remedios que el proceso penal ofrece para su cuestionamiento y revisión.” Es decir, naturalizó el encuentro cuando el acusado Hornos no tenía facultades para concurrir a reunirse a solas con el entonces Presidente, curiosamente la última reunión del día el 8 de marzo de 2017. De hecho, nunca informó de esas visitas a sus pares hasta que fue interpelado por sus colegas cuando se conoció el escándalo.

Para la fiscala Mángano, que apeló los sobreseimientos, el juez hizo “una valoración parcial y aislada de los elementos de prueba incorporados” y da un dato clave: “es posible advertir a simple vista que el informe de Casa Militar agregado en este caso no incluye los registros informáticos de ingreso a la Casa Rosada y a la Quinta Presidencial de Olivos, sino solo algunos registros manuales al primero de los edificios”. ¿Que significa? Que sobreseyeron a Macri, Borinsky y Hornos sin revisar los más de 7.000 archivos digitales de los ingresos a la quinta de Olivos donde constan sus encuentros.

“El principal argumento del juzgado para dictar este temperamento definitivo sería la inexistencia o falta de registro de varios de los encuentros denunciados, aún cuando el soporte informático de los ingresos a Olivos y Casa Rosada no fueron recibidos en este expediente pero sí en otros”, sintetiza la fiscala Mángano. Clarísimo.

La fiscala agregó que “el informe labrado por Casa Militar, como respuesta al pedido de información realizado, brinda los registros manuales de tan solo cuatro de las veintiséis fechas consultadas. Para los restantes registros remite a ‘sistemas informáticos’ cuya posibilidad de consulta aún no surge con claridad”. Sumó que esos registros fueron otorgados a la ONG Poder Ciudadano, aunque se olvidó que esa entrega fue recortada por el macrismo. Fue El Destape el que obtuvo los registros completos y reveló la presencia de los jueces Borinsky y Hornos, así como también del fiscal Raúl Plee y el camarista Mariano Llorens (también recientemente beneficiado en la causa que se le había abierto por su visita a Macri en la Quinta de Olivos).

Para la fiscala Mángano se pueden hacer más medidas de prueba para verificar la existencia de las reuniones “así como si en aquellas se produjo una influencia indebida sobre el trabajo de los magistrados”. “El sobreseimiento se encuentra basado en un documento con información parcial aportado por Casa Militar y en declaraciones testimoniales que no esclarecen las circunstancias que rodearon los hechos investigado”, afirma Mángano. También plantea que Macri tiene varias causas que tienen puntos en común con esta, como la que investiga la Mesa Judicial y advierte que este sobreseimiento prematuro puede generar fallos contradictorios con las otras investigaciones.

La apelación de Mangano, que fue el 3 de mayo pasado, será revisada por la Cámara Federal porteña. Según pudo saber El Destape, los tres integrantes de sala II se excusaron de intervenir. Se trata de Roberto Boico, Martín Doctrina Irurzun y Eduardo Farah. Por lo que el caso podría ser revisado por los otros tres magistrados que actualmente integran la instancia revisora de Comodoro Py: Mariano Llorens, Leopoldo Burlgia y Pablo Bertuzzi. Si fuera así, se trataría de un nuevo escándalo. Brulgia y Bertuzzi fueron designados a dedo por Macri. Su designación fue tan irregular que hasta la propia Corte Suprema determinó que deben dejar el cargo. Pero, para darles aire, los mantuvo en sus puestos hasta que sus reemplazos sean aprobados por el Consejo de la Magistratura –donde el concurso fue trabado por la oposición-. Llorens, por su parte, también fue designado por Macri –por concurso- y también figura entre los visitantes de Macri en la residencia presidencial.

Las reuniones

Fueron al menos 16 los ingresos del juez Borinsky a Olivos que ahora el juez Martínez de Giorgi dice que no existieron y que tienen relación cronológica con fallos vinculados a CFK, Boudou y otros ex funcionarios kirchneristas. No hay lugar para las coincidencias.

1ra visita: 27 de junio de 2016

Fue el primer acceso registrado de Borinsky a Olivos. No tiene justificación, ya que es previo a la creación de la Comisión de Reforma del Código Penal. Apareció en una ampliación del pedido de acceso a la información pública que hizo El Destape.

2da visita: 11 de agosto de 2016 – Ruta del dinero K

Tres días después el Centro de Información Judicial (CIJ) publicó dos fallos en los que intervinieron Borinsky y Hornos (que se había reunido con Macri en la Casa Rosada). Uno de los fallos estaba vinculado a la mediáticamente bautizada “Ruta del dinero K” y otro contra Aníbal Fernández.

3ra visita: 24 de agosto de 2016 – Dólar Futuro

A los dos días el juez Borinsky confirmó a Claudio Bonadío al frente de la causa Dólar Futuro. Firmó junto a Hornos. Y lo que firmaron fue el rechazo a un recurso que interpuso CFK. El juicio terminó anulado por “inexistencia de delito”.

4ta visita: 7 de septiembre de 2016 – Informe sobre causas contra funcionarios

Al día siguiente la Sala IV de la Cámara de Casación informó que había concluido una auditoría ordenada por el Consejo de la Magistratura sobre las causas vinculadas a funcionarios públicos desde 1996. La Sala IV la presidía Juan Carlos Gemignani, que sigue en su cargo pese a los reiterados casos de violencia de género, y lo secundaban Borinsky y Hornos.

5ta visita: 15 de septiembre de 2016 – Ruta del dinero K

Ese mismo día Borinsky firmó un fallo en la mediática “Ruta del dinero K” donde rechazaron la recusación contra el juez Casanello que había presentado Leandro Báez. Dos semanas después la misma Sala IV, con Gemignani, Borinsky y Hornos, rechazó un planteo contra Casanello pero esta vez de Daniel Pérez Gadin.

6ta visita: 6 de octubre de 2016 – Dólar Futuro

Ese mismo día, Borinsky firmó un fallo donde ratificó a los jueces que intervenían en la causa Dólar Futuro. Lo hizo junto al juez Hornos. El cuestionamiento lo había planteado CFK. Los jueces apoyados por Borinsky y Hornos eran Bonadío y los camaristas Martín “Doctrina” Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah.

7ma visita: 23 de diciembre de 2016 – Denuncia de Nisman

Seis días más tarde Borinsky fue clave para la reapertura de la denuncia de Nisman contra CFK, Héctor Timerman y otros funcionarios, una farsa sin sustento jurídico que había sido desestimada dos veces en primera instancia y dos veces por la Cámara Federal.

La decisión la tomó la Sala I de la Cámara de Casación integrada por Borinsky, el visitante de Olivos, y Hornos, el visitante de la Casa Rosada. La tercera jueza, Ana María Figueroa, denunció tiempo después en la causa de la Mesa Judicial Pro que la visitada era ella en su despacho de Comodoro Py y que el visitante era Juan Bautista Mahiques, pieza clave de la persecución en la era Macri.

Los medios hegemónicos presentaron a Borinsky y Hornos como los artífices de la reapertura de la denuncia de Nisman. No se equivocaban. Con esa decisión, los camaristas le entregaron el caso a Bonadío, que había hecho una de sus habituales maniobras de armado de una causa paralela para luego absorber esta. Y apartaron del caso al juez Daniel Rafecas y a los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Freiler. Macri se ocupó de que Romina Manguel dijera en televisión que quería sacar a los tres de Comodoro Py. Con Ballestero y Freiler lo logró.

El juicio finalmente se cerró por “inexistencia de delito”.

8va y 9na visita: 16 de marzo y 21 de diciembre de 2017 – Milagro Sala, CFK, Vanoli y Clarín

Entre la séptima y octava visita de Borinsky a Macri en Olivos hubo una serie de fallos en los que intervino el camarista como integrante de la Sala IV de la Cámara Federal junto a Hornos (que por esas fechas visitaba a Macri en la Casa Rosada) y Gemignani. Confirmaron una condena contra Milagro Sala, ratificaron un procesamiento contra CFK en la causa por el grupo Austral con un exorbitante embargo de 10.000 millones de pesos, avalaron la realización del un juicio contra José Sbatella, ex titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), supuestamente por violar secretos del Grupo Clarín y habilitaron la realización de un juicio contra el ex presidente del Banco Central Alejandro Vanoli por abuso de autoridad impulsado por el Grupo Clarín.

10ma visita: 2 de agosto de 2018 – Denuncia de Nisman

Una semana después Borinsky rechazó los planteos de CFK, Oscar Parrilli y Luis D’Elia en la reabierta causa por la denuncia de Nisman. El 22 de agosto Borinsky, Hornos y Gemignani confirmaron la prisión de Boudou.

11va visita: 12 de septiembre de 2018 – Causa Vialidad

Seis días antes, la inefable Sala IV de Borinsky, Hornos y Gemianani había confirmado un embargo contra Julio De Vido por 10.000 millones de pesos en la causa Vialidad, donde se acusó a CFK y sus funcionarios del direccionamiento de la obra pública en la provincia de Santa Cruz. En el juicio que está en marcha cada nuevo testimonio demuele la acusación.

12ma visita: 14 de febrero de 2019 – Boudou

A los cuatro días de esa juntada los jueces Borinsky, Hornos y Gemignani ordenaron la inmediata detención de Boudou en la causa Ciccone. Vale recordar que, como reveló El Destape, el macrismo le puso un hotel boutique a Alejandro Vandenbroele, testimonio clave contra Boudou, y premió con un cargo al juez Pablo Bertuzzi, fundamental para su condena en juicio.

13ra visita: 20 de junio de 2019 – Ley del arrepentido

Poco antes, el 6 de junio, la sala IV de Casación integrada por Borinsky, Hornos y Javier Carbajo respaldó la validez de la Ley del Arrepentido, tan (mal) usada en la farsa de las Fotocopias de los Cuadernos Fénix.

14ta visita: 15 de agosto de 2019 – Lázaro Báez

Quince días después Borinsky, Hornos y Javier Carbajo denegaron una serie de quejas que interpuso Lázaro Báez.

15ta y 16ta visita: 4 y 23 de septiembre de 2019

Los últimos encuentros de Borinsky con Macri en la quinta de Olivos figuran registrados para el paddle y tenis. El propio Borinsky fue uno de los dos jueces que decidió en febrero del 2021 que la causa del espionaje ilegal macrista que tramitaba en Lomas de Zamora –y preocupa a Macri- pase a los tribunales de Retiro.