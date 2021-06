Operación Olivos: Massot criticó las visitas de jueces a Macri

El referente de Cambiemos sostuvo que no cree que Macri quiera ser candidato, pero sí elegir líderes.

El ex presidente del bloque del Cambiemos en la Cámara de Diputados Nicolás Massot afirmó que Mauricio Macri no quiere ser candidato y que su rol será fomentar liderazgos dentro del partido. El director del Banco Ciudad además sostuvo que las candidaturas de Cambiemos deberán dirimirse en internas.

"Durante muchos años y esto seguro hasta 2023, Cambiemos se va a tener que acostumbrar a dirimir liderazgos en una primaria. Por lo tanto veo como opción válida la candidatura de Macri si el quisiera. Lo que digo es que no va a haber una persona que se pueda alzar con el liderazgo de manera unánime y sin necesidad de competir por él", afirmó Massot.

En una entrevista en El Destape Radio, el dirigente explicó que no coincide con las declaraciones de sus compañeros de partido como Patricia Bullrich quienes dicen que en la Argentina no hay democracia.

"Son declaraciones que buscan agrandar una situación en un contexto donde estamos entrando en una campaña política. Te podría enumerar las mismas del otro lado, me parece que no hay que ser tan sensibles", opino Massot.

El dirigente analizó que dentro de Cambiemos hay cambios de forma de abordar problemas, pero que coinciden en las políticas de Estado que deben tomarse en la Argentina. Además sostuvo que en el país hay que privilegiar el crecimiento económico y la generación de empleo por encima de la redistribución de ingresos.

Acerca de la reunión de jueces y fiscales con funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, Massot sostuvo: "Pienso que hay que investigar todas y cada una de ellas con todas sus particularidades. Si nosotros pedimos que no haya interferencia en la Justicia, cuando nos toca (ser gobierno) también tenemos que cumplirlo".

Con respecto al espionaje realizado por el gobierno de Mauricio Macri a opositores y a los propios dirigentes de su partido, Massot sostuvo que no habló del tema con el ex presidente, ni tampoco con la ex cúpula de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). "Me da curiosidad que la Justicia encuentre pruebas que al final tienen más valor que las opiniones de los involucrados", afirmó.