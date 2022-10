Plaini sobre una candidatura de CFK: "Si el pueblo quiere, ella puede"

El secretario general del gremio de Canillitas se refirió a una posible candidatura de CFK y afirmó que el peronismo tiene que encontrar liderazgos si quiere competir en 2023.

El senador provincial y secretario general del sindicato de canillitas, Omar Plaini, afirmó que Cristina puede ser candidata "si el pueblo quiere". En diálogo con El Destape Radio, Plaini se refirió a las declaraciones del titular de la Cámpora, Máximo Kirchner, cuando dijo que "el peronismo no tiene candidatos" y aseguró que el peronismo tiene que encontrar ese liderazgo si quiere tener posibilidades de ganar en 2023. "Yo no creo en las coaliciones. Estas coaliciones nacieron en la vieja Europa y no les han dado buenos resultados tampoco. Asique esperar que esto aquí no tuviera inconvenientes para mi era muy obvio. Tenemos que buscar un mecanismo superador", opinó.

Sobre Cristina, Plaini consideró que sigue siendo "una estadista" y que sigue siendo la líder con "más fortalezas" en términos electorales: "Eso se puede corroborar ante un acto eleccionario", agregó. El sindicalista también se refirió a la radicalización que está atravesando el espacio de Juntos por el Cambio, principalmente las figuras de Patricia Bullrich y Mauricio Macri, y opinó: "Hoy la derecha se expresa a cara descubierta porque también hay una tendencia internacional. Frente a eso yo no creo en los caminos del medio, y ahí tal vez tendremos que animarnos a algo que una vez describió Octavio Paz que decía 'toda victoria es relativa y toda derrota es transitoria'.. si entendemos eso no hay que tener miedo a un resultado electoral".

Plaini también se refirió a que están en un "proceso de crisis" en el movimiento trabajador debido a que falta "un programa de la clase obrera". "Creo que hay un cambio de época que no terminamos de interpretar, hay que acumular poder popular y eso solo pasa si se define un liderazgo", afirmó. También se refirió al acto que parte de la CGT realizó el 17 de octubre en la Plaza de Mayo contó que su "sueño" hace muchos años que es surja "de las entrañas del movimiento sindical" un hombre o una mujer que pueda "conducir los destinos de los argentinos y argentinas". Y agregó: "Pero para eso el movimientos sindical primero tiene que hacer una autocrítica y decir si tiene la voluntad de hacer eso".

Sobre la posibilidad de que los jueces y trabajadores del poder judicial empiecen a pagar el impuesto a las ganancias, a partir del artículo que el diputado del Frente de Todos, Marcelo Casaretto incorporó al proyecto de Ley de Presupuesto, Plaini afirmó que le parece bien que "los jueces paguen ganancias" pero no así que lo hagan los trabajadores del poder judicial. "Ya vemos cómo están accionando las asociaciones que se reunieron con la Corte", expresó en relación al encuentro que tuvo lugar hoy entre los miembros de la Corte y asociaciones de magistrados y funcionarios del Poder Judicial.