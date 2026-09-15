Objetivo BCRA: el peronismo apuesta todo a demorar el debate en el Senado

El bloque peronista en el Senado intenta por estas horas convencer a los gobernadores que van y vienen en su cercanía con el Gobierno de que demoren el debate en el recinto de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. No es una tarea sencilla, porque el tema ya tuvo luz verde en el debate en comisión y porque además es uno de los proyectos que el presidente Javier Milei considera de los más importantes de su gestión. Que un gobernador contraríe al mandatario en este tema no será gratis.

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El peronismo apunta al salteño Gustavo Sáenz, al santacruceño Claudio Vidal y también busca a algunos radicales, como Maximiliano Abad. El radical catamarqueño Flavio Fama, que últimamente viene marcando desacuerdos con el gobierno nacional, firmó en disidencia el dictamen favorable a modificar la Carta Orgánica, por lo que parece difícil que pueda sumarse al intento de postergación.

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El objetivo de máxima para el peronismo es voltear el artículo 13 del proyecto, que es el que habilita al Central a “mantener una parte de sus activos externos en depósitos u otras operaciones a interés, en instituciones bancarias del exterior, en oro, en activos financieros líquidos, o en papeles de reconocida solvencia y liquidez pagaderos en oro o en moneda extranjera, pudiendo utilizarlos como garantía en operaciones propias de banca central”. Un punto que encierra dos problemas para la oposición, uno retrospectivo y otro a futuro.

Para la senadora Juliana Di Tullio, con el artículo en cuestión, el Gobierno busca cubrirse de decisiones que ya tomó con las reservas en oro que decidió sacar del Banco Central, todavía no se sabe exactamente hacia dónde. Hace diez días, durante el debate en la comisión, Di Tullio se cruzó con el presidente del Central por este tema. “¿Qué carajos hicieron con las 13 toneladas de oro?”, le reclamó a Santiago Bausili, quien le respondió que el oro está en Suiza y aseguró que el traslado fue auditado y aprobado por el organismo de control correspondiente (es decir, la Auditoría General de la Nación) que luego lo desmintió.

Hacia adelante, el artículo plantea un peligro que fue explicitado por el diputado Martín Lousteau durante el debate en la Cámara baja: “Este artículo permite que el Banco Central alquile dólares cuando le faltan y que para eso ponga en garantía las reservas. Entonces imaginen que, para defender un tipo de cambio, alquilan dólares, ponen en garantía las reservas, se consumen todo en defender el tipo de cambio, como ya hizo Caputo con Macri y después no sólo no están los dólares sino que hay que repagar el crédito. Ese día no sólo no hay dólares sino que tampoco hay reservas”.

El proyecto tuvo la semana pasada dictamen de comisión sin cambios, por lo que la posibilidad de cortarle un punto tan sensible como el artículo 13 parece difícil. Máxime si el oficialismo logra imponer su criterio de votar las leyes por capítulos o por tìtulos como estrategia para evitar la discusión que este artículo en particular podría provocar en un recinto que, tras el fracaso que sufrió el Gobierno con la Ley de Tierras, viene agitado. Es en ese escenario en el que la opción a la que apuesta hoy por hoy el peronismo es la de ganar tiempo y posponer el debate.

La discusión por el oro

Hay un elemento que juega a favor de la estrategia peronista: la discusión por el paradero del oro de las reservas del Central. "¿Dónde está el oro en Suiza o en Londres? ¿Eso qué significa? No podemos avalar un mecanismo de opacidad de las reservas. Y lo que hay en este Gobierno es opacidad y manipulación en la información", se preguntó en las últimas horas el senador Jorge Capitanich. Si el peronismo logra interpelar a los aliados del oficialismo con esta inquietud tal vez tenga chances de demorar el debate.

Bausili pareció colaborar en la estrategia opositora con una aseveración inmediatamente desmentida respecto de la ubicación del oro. "El presidente del Banco Central omitió decir la verdad", sostuvo Capitanich al respecto. Este lunes, el bloque peronista pidió al Senado que cite de manera urgente a Bausili para que dé respuestas.



Los senadores contrastaron las declaraciones del presidente del Banco Central con la información que les dio la Auditoría General de la Nación (AGN), que subrayó que el análisis sobre la trazabilidad del oro se encuentra demorado porque Bausili le debe información hace más de un año. En el pedido de citación –que deberá ser aprobado por el recinto, hecho que dependerá de cuánto ruido pueda hacer el peronismo para mover a los aliados oficialistas–, la bancada reclama que el BCRA muestre documentación sobre:

El destino y custodia del oro, con fechas de traslado, empresas involucradas en el transporte terrestre y aéreo, lugar exacto de depósito, cantidad de lingotes y responsables de la evaluación de su calidad.

Las condiciones contractuales y los rendimientos, con detalle de los plazos, beneficios acordados para el país, responsabilidades de seguridad y los rendimientos proyectados o generados por las colocaciones.

El riesgo de embargos, puntualizando en episodios pasados. ¿El Estado o el BCRA recibieron notificaciones formales sobre intenciones de embargo cautelar o ejecutivo por parte de acreedores extranjeros?

Los senadores peronistas además anunciaron que ampliarán la denuncia penal contra Bausili por este tema, que data de 2024.