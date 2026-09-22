Nombran a otro militar al frente de un área civil: ahora en Ciencia y Tecnología

El Gobierno nacional oficializó la designación del comodoro de la Fuerza Aérea Argentina, César Óscar Lencina, como nuevo subsecretario de Ciencia y Tecnología de la Nación, en una maniobra que profundiza el nombramiento de militares en áreas que eran ocupadas por civiles. Como oficial en actividad, el decreto ordena adecuar la situación de revista de Lencina conforme al artículo 38 de la Ley para el Personal Militar N° 19.101.

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El nuevo subsecretario es licenciado en Sistemas Aéreos y Aeroespaciales por el Instituto Universitario Aeronáutico y magíster en Relaciones Internacionales por la Universidad del Salvador. En su trayectoria dentro de la Fuerza Aérea, desempeñó funciones en el área de Investigación y Desarrollo (I+D) y ejerció la jefatura de la Base Aérea Militar de Mar del Plata y de la Base Antártica Marambio.

Su llegada se produce en una estructura dependiente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología —encabezada por Adriana Baravalle—, área bajo cuya órbita se encuentran la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), organismos donde se registraron ajustes significativos en el último año.

La medida, refrendada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, dispone el reemplazo del licenciado José Luis Acevedo, quien se desempeñaba en el cargo desde abril de 2025.

Recorte social para financiar el gasto militar

El desembarco de cuadros militares en la gestión pública civil se suma a la reciente reestructuración en la residencia presidencial de Olivos. Allí, el Gobierno decidió disolver la Administración General de la Residencia Presidencial y desplazar a personal civil para traspasar la totalidad de la custodia y las tareas logísticas a la Casa Militar. Dicha estructura está bajo la conducción del general de brigada Sebastián Ibáñez, quien asumió la jefatura del área en marzo de 2024 y responde de manera directa a la Secretaría General de la Presidencia.

A la par del avance sobre funciones administrativas y técnicas, el Ejecutivo dispuso un fortalecimiento financiero para el sector castrense. A través del Decreto de Necesidad y Urgencia 867/2026, el Gobierno modificó el Presupuesto nacional para inyectar más de 217.000 millones de pesos al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Armadas.

La redistribución asigna $114.732.800.677 al Ministerio de Defensa, $60.429.467.258 al Estado Mayor General del Ejército, $31.211.124.000 a la Fuerza Aérea y $8.115.569.620 a la Armada Argentina. En los considerandos de la norma, el Poder Ejecutivo argumentó que "de no realizarse la adecuación del presupuesto de forma inmediata, peligraría la prestación de ciertos servicios esenciales cuyo responsable es el Estado Nacional".

Para financiar este incremento en partidas de Defensa e Inteligencia, el decreto fijó un recorte de $35.141.721.541 en las transferencias corrientes a las provincias y una quita de $253.333.083.449 en la asistencia social destinada al personal de la Administración Pública Nacional.

Asimismo, el proyecto de Presupuesto 2027 contempla autorizaciones de endeudamiento público por 3.500 millones de dólares orientadas a la adquisición de equipamiento militar, incluyendo tres submarinos convencionales y dos fragatas multimisión para la Armada.