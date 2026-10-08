"El Ñachec es una burla": crecen las denuncias de las comunidades chaqueñas a Zdero luego de tres muertes por desnutrición

El programa provincial Ñachec, presentado por el gobernador Leandro Zdero como una de las principales políticas de asistencia social de Chaco, quedó nuevamente bajo cuestionamiento por las denuncias de comunidades del interior sobre la falta de alimentos y medicamentos, la irregularidad en la entrega de los módulos y la situación sanitaria de las poblaciones más vulnerables. En Pampa del Indio, en poco más de un mes, murieron dos bebés de cuatro meses y una mujer embarazada en contextos asociados a cuadros de desnutrición y anemia, según las denuncias difundidas por referentes locales. El Destape se comunicó con el ministro de Desarrollo Humano, Diego Gutiérrez, pero no obtuvo respuestas al momento de publicación de la nota.

{{{htmlAmp}}}

Los casos que encendieron la alarma son los de Nehemías Paredes, quien murió el 27 de septiembre luego de ingresar al hospital Dante Tardelli con bajo peso, deshidratación y dificultades respiratorias; Fernando Dylan Méndez, fallecido el 26 de agosto en la misma guardia con signos de desnutrición; y Sara Torres, de 30 años, embarazada y madre de tres hijos, quien murió el 30 de agosto con un cuadro de anemia grave.

Las denuncias colocan el funcionamiento del Ñachec en el centro de la discusión. El programa es presentado por la administración de Zdero como una herramienta central para asistir a las familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad, pero desde las comunidades sostienen que la ayuda no llega con la frecuencia necesaria ni contiene alimentos suficientes para responder a las necesidades nutricionales.

El vocero de Pampa del Indio, Fernando Mendoza, fue contundente al cuestionar el programa en comunicación con medios locales: “El Ñachec es una burla: reparten solo ocho productos de muy baja calidad y lo entregan cada tres o cuatro meses, mientras la gente de nuestro pueblo se muere por hambre o tuberculosis”.

La denuncia apunta directamente a la composición de los módulos. El Ñachec entrega ocho productos: lentejas, yerba mate, sémola de maíz, arroz, aceite de girasol, harina de trigo, azúcar y leche en polvo. No incluye carne, verduras ni frutas, mientras que las lentejas aparecen como la única fuente significativa de hierro dentro de la caja.

Para las comunidades, el problema no se reduce a la cantidad de productos sino también a la frecuencia de entrega. No existe, según la información relevada, una cifra oficial clara sobre la periodicidad con la que se distribuyen los módulos. Los referentes locales aseguran que pueden pasar tres o cuatro meses entre una entrega y otra.

Denuncias sobre las compras

A los cuestionamientos por la asistencia se suman las observaciones realizadas sobre el mecanismo de adquisición de los alimentos. El rubro más costoso del módulo es la leche en polvo: la Provincia adjudicó 128 toneladas por $3.570.048.000.

Según el informe del fiscal auditor del Tribunal de Cuentas del Chaco, Raúl John París, el Estado provincial pagó un 86% más que lo que había desembolsado la Nación por un volumen similar. El funcionario también señaló irregularidades vinculadas con la distribución y la documentación de los productos.

El mismo informe cuestionó que el Ministerio de Desarrollo Humano aprobara la oferta sin presentar estudios nutricionales o relevamientos entre los beneficiarios que justificaran la composición de los módulos.

El circuito de compras también es parte de las denuncias. Desde el inicio de la gestión de Zdero, los concursos públicos de mercadería destinados a programas sociales se tramitan a través de Fiduciaria del Norte, un mecanismo que, según sus críticos, evita que las adquisiciones pasen por los controles habituales de las áreas provinciales de contrataciones.

Además, las licitaciones comenzaron a realizarse “por bulto” en lugar de “por renglón”, una modificación que, según los cuestionamientos, dificulta la participación de productores y proveedores locales y favorece a grandes supermercados mayoristas.

“Los punteros de Zdero”

Las comunidades también denuncian que la distribución de la asistencia estaría atravesada por criterios políticos. Mendoza sostuvo: “Los punteros de Zdero en el Ñachec entregan la mercadería a quienes ellos deciden, no a la gente que realmente necesita”.

La acusación aparece vinculada además a un audio atribuido al secretario de Asuntos Estratégicos y hombre de confianza del gobernador, Marcos Resico, difundido en 2025. En la grabación se escucha: “Las becas y mercadería del Ñachec hay que repartirlas solamente donde a nosotros nos sirva”.

El conflicto tiene además un antecedente judicial. En agosto de 2025, el juez Jorge Sinkovich, del Juzgado Civil y Comercial N° 6 de Resistencia, había impuesto una multa diaria de $85,9 millones al Gobierno provincial por incumplir una medida cautelar que ordenaba garantizar asistencia alimentaria y agua potable a unos 30 mil wichís del norte chaqueño.

Después de aquella resolución, el magistrado enfrentó un pedido de jury impulsado por el oficialismo y presentó su renuncia en noviembre de 2025. Sinkovich denunció públicamente una persecución política y responsabilizó al gobernador. Casi un año después, según la información relevada, la Justicia chaqueña todavía no se expidió sobre la cuestión de fondo.