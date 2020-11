Murió Diego Maradona: el emotivo recuerdo de Cristina Kirchner

La vicepresidenta Cristin Kirchner dedicó un sentido mensaje en sus redes sociales, tras conocerse la trágica noticia de que el astro del futbol Diego Armando Maradona falleció este miércoles en su casa de Tigre, luego de sufrir un paro respiratorio.

En su cuenta de Twitter, la ex presidenta expresó: "Mucha tristeza... Mucha. Se fue un grande. Hasta siempre Diego, te queremos mucho. "Enorme abrazo a sus familiares y seres queridos", manifestó.

La noticia de la muerte del DT impactó en el mundo, no solo del deporte, sino de la política. Maradona siempre mostró su afecto y apoyo a la ex presidenta y en más de una oportunidad expresó su respaldo a sus candidaturas.

El hecho ocurrió en la casa del barrio San Andrés (Tigre, Provincia de Buenos Aires) en la que había ido a descansar tras haberse realizado una operación de un hematoma subdural. Pese a que varias ambulancias llegaron al lugar para tratar de reanimarlo, los médicos no pudieron hacer nada. Así se lo confirmaron fuentes allegadas a El Destape.

Maradona estaba con su sobrino Jony y algunos allegados cuando se descompensó antes del mediodía en su casa, lo que provocó que al menos diez ambulancias llegaran al lugar para tratar de reanimarlo, lo que no se logró. La familia fue convocada de urgencia, lo que hizo presagiar la peor noticia, pero el grave cuadro de una deteriorada salud no le permitió gambetear esta nueva complicación.



El ex futbolista había sido operado hace un mes de un hematoma subdural en la cabeza, en medio de su tratamiento por el cuadro de abstinencia que le detectaron luego de la intervención quirúrgica, vinculado al consumo de alcohol.