Murió Augusto Belluscio, exjuez de la Corte entre 1983 y 2005

Belluscio se incorporó a la Corte con el retorno de la democracia, luego de ser propuesto por el expresidente Raúl Alfonsín, y permaneció en su cargo hasta septiembre de 2005.

El exjuez de la Corte Suprema Augusto Belluscio murió este viernes a los 96 años. Integró el máximo tribunal en 1983 tras el regreso democrático, ocupó su cargo hasta 2005 y llegó a ser vicepresidente.

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Belluscio se incorporó a la Corte con el retorno de la democracia, luego de ser propuesto por el expresidente Raúl Alfonsín, y permaneció en su cargo hasta septiembre de 2005. Su nombre llegó a Alfonsín gracias a su ministro de Justicia, Carlos Alconada Aramburu, quien lo había conocido cuando ejercía como abogado en su juzgado federal.

Nacido en Buenos Aires el 10 de junio de 1930, Belluscio se recibió de abogado y procurador en la Universidad de Buenos Aires (UBA) a sus 25 años. Vinculado a la Unión Cívica Radical (UCR), comenzó su carrera judicial en 1957. En la UBA ejerció como profesor de Derecho Civil V desde 1962, fue profesor titular entre 1973 y 1996 y, a partir de ese año, dictó clases en la Especialización en Derecho de Familia y posteriormente en una Maestría en Derecho de Familia.

Antes de llegar a la Corte, se desempeñó como juez nacional en lo Civil y Comercial Federal entre 1965 y 1974 y luego como juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, cargo que ocupó entre 1974 y 1978.

Sus fallos más recordados

Durante su paso por la Corte, votó contra el indulto de Carlos Menem a los exrepresores, contra el divorcio vincular y a favor de despenalizar la tenencia de drogas para consumo personal. Si bien avaló la obediencia debida durante el período alfonsinista, rechazó los indultos promovidos por Menem.

También permitió la libertad del asesor presidencial Emir Yoma en la causa por la venta ilegal de armas, resolución que posteriormente derivó en la prisión del expresidente Menem.

Fue parte de la minoría de cuatro jueces que se enfrentó a los fallos de la denominada "mayoría automática" durante el menemismo.

Enfrentó al exministro de Economía Domingo Cavallo en su apogeo como funcionario de Menem y respaldó la pesificación cuando los ahorristas golpeaban las puertas de Tribunales.

Su salida de la Corte

El magistrado anunció su decisión de dejar la Corte en junio de 2005. En su renuncia explicó que respondía a "la circunstancia de alcanzar en el mes en curso (el 10 de junio) la edad de 75 años, unida a la de haber sido uno de los firmantes de la sentencia dictada por la Corte el 19 de agosto de 1999", correspondiente al "caso Fayt".

En esa resolución, el máximo tribunal había declarado nula una cláusula constitucional que establecía que, al cumplir 75 años, los jueces debían obtener una nueva confirmación del Senado para continuar en sus cargos.