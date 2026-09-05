Murió Alberto Iribarne, ex ministro de justicia de Néstor Kirchner

El exministro de Justicia y exembajador argentino Alberto Iribarne falleció a los 75 años, según confirmaron sus familiares a través de un emotivo mensaje de despedida.
Dirigente de trayectoria histórica en el peronismo, Iribarne (1950-2026) ocupó diversos cargos de relevancia en la función pública a lo largo de las últimas décadas. Fue diputado nacional, convencional constituyente durante la reforma constitucional de 1994, ministro de Justicia y Derechos Humanos durante la gestión de Néstor Kirchner y embajador de la Argentina ante la República Oriental del Uruguay entre 2020 y 2023.
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"Hombre afectuoso y solidario, de profundas convicciones, hizo del compromiso social y político una forma de vida y de servicio", señalaron sus hijos al dar a conocer la noticia, al tiempo que destacaron que asumió sus responsabilidades públicas "con la misma pasión y vocación con las que abrazó sus ideales".
En el mensaje difundido para despedirlo, la familia remarcó su calidad personal más allá de los honores políticos: "Por sobre los cargos y los honores, nos queda el hombre: su generosidad, su palabra, sus enseñanzas y la huella que dejó en quienes compartieron su camino".
La despedida de los dirigentes del peronismo
La noticia repercutió en el mundo de la política y en el peronismo. El exministro del Interior Aníbal Fernández expresó: “Que Dios te bendiga querido amigo”.
Por su parte, el diputado nacional y exministro de Defensa Agustín Rossi publicó en sus redes: “Falleció Alberto Iribarne. Defensor de la causa peronista siempre. Compañero consecuente con ideas, de gran calidez y bonhomia. Abrazo a sus compañeros y familiares”.
"Con tristeza nos toca despedir al compañero Alberto Iribarne, exministro de Justicia de la Nación y embajador argentino en Uruguay. Un hombre comprometido con la función pública, la democracia y los valores del peronismo. Acompaño a su familia y seres queridos en este momento", escribió el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Fray, en sus redes sociales.
Lo propio hizo Francisco Cafiero en su cuenta de X: "Alberto Iribarne, peronista de ley, gran compañero y mejor persona. Lamento profundamente su partida. Mi abrazo a Inés, Florencia y Rafael. Lo vamos a extrañar",