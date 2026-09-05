Sabado 5 de Septiembre del 2026 Sab 5 Sep
Cotizaciones
Dólar Oficial $1530
Dólar Tarjeta $1989
Dólar Blue $1540
Dólar CCL $1583.2
Euro $1688.03
Riesgo País 490
La Feria
el destape Radio
el destape Radio
EN VIVO
EN VIVO
Alberto Iribarne

Murió Alberto Iribarne, ex ministro de justicia de Néstor Kirchner

Los familiares del exfuncionario confirmaron la noticia de su deceso, a los 75 años. También había sido diputado, convencional constituyente y embajador en Uruguay.

05 de septiembre, 2026 | 15.49
Murió Alberto Iribarne, ex ministro de justicia de Néstor Kirchner

El exministro de Justicia y exembajador argentino Alberto Iribarne falleció a los 75 años, según confirmaron sus familiares a través de un emotivo mensaje de despedida.

Dirigente de trayectoria histórica en el peronismo, Iribarne (1950-2026) ocupó diversos cargos de relevancia en la función pública a lo largo de las últimas décadas. Fue diputado nacional, convencional constituyente durante la reforma constitucional de 1994, ministro de Justicia y Derechos Humanos durante la gestión de Néstor Kirchner y embajador de la Argentina ante la República Oriental del Uruguay entre 2020 y 2023.

MÁS INFO

"Hombre afectuoso y solidario, de profundas convicciones, hizo del compromiso social y político una forma de vida y de servicio", señalaron sus hijos al dar a conocer la noticia, al tiempo que destacaron que asumió sus responsabilidades públicas "con la misma pasión y vocación con las que abrazó sus ideales".

En el mensaje difundido para despedirlo, la familia remarcó su calidad personal más allá de los honores políticos: "Por sobre los cargos y los honores, nos queda el hombre: su generosidad, su palabra, sus enseñanzas y la huella que dejó en quienes compartieron su camino".

La despedida de los dirigentes del peronismo

La noticia repercutió en el mundo de la política y en el peronismo. El exministro del Interior Aníbal Fernández expresó: “Que Dios te bendiga querido amigo”.

Por su parte, el diputado nacional y exministro de Defensa Agustín Rossi publicó en sus redes: “Falleció Alberto Iribarne. Defensor de la causa peronista siempre. Compañero consecuente con ideas, de gran calidez y bonhomia. Abrazo a sus compañeros y familiares”.

"Con tristeza nos toca despedir al compañero Alberto Iribarne, exministro de Justicia de la Nación y embajador argentino en Uruguay. Un hombre comprometido con la función pública, la democracia y los valores del peronismo. Acompaño a su familia y seres queridos en este momento", escribió el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Fray, en sus redes sociales.



Lo propio hizo Francisco Cafiero en su cuenta de X: "Alberto Iribarne, peronista de ley, gran compañero y mejor persona. Lamento profundamente su partida. Mi abrazo a Inés, Florencia y Rafael. Lo vamos a extrañar",

  • TWITTER
  • E-MAIL
  • TELEGRAM
  • LINKEDIN
Tendencias
Las más vistas