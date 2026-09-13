Tras múltiples polémicas, renunció el titular de la Casa Argentina en París

El abogado Santiago Muzio presentó su renuncia como director de la Casa Argentina en París, luego de una gestión atravesada por controversias en diferentes ámbitos, y su lugar será ocupado por el jurista Alfredo Mario Soto.

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Muzio había sido designado en el cargo en 2024 por el presidente Javier Milei. Su salida fue confirmada este domingo por fuentes oficiales a El Destape, y ocurre cuando faltan pocas semanas para la visita oficial del mandatario argentino a Francia, prevista para el 29 de septiembre.

El paso de Muzio por la conducción del establecimiento estuvo atravesado por sucesivas polémicas. La Casa Argentina forma parte del complejo de casi 50 residencias de la Cité Internationale Universitaire de París (CIUP), que recibe cada año a alrededor de 12.000 estudiantes, investigadores y artistas procedentes de 150 países.

Las sucesivas polémicas de Muzio en la Casa Argentina en París

Durante el ciclo académico 2025/2026, distintos residentes señalaron ante la agencia AFP que dentro de la institución se vivía un clima de "minidictadura", atravesado por el temor permanente y la falta de libertad de expresión.

Ante esos cuestionamientos, Muzio aseguró al diario francés Journal du Dimanche (JDD) que uno de los objetivos centrales de su administración era "extirpar este lugar de las garras de la extrema izquierda y de la ideología woke".

Otra situación que generó fuertes tensiones fue la remoción de la placa en homenaje a las víctimas de la dictadura militar argentina, instalada el 24 de marzo de 2022 en cumplimiento de la Ley 25.633. La Asamblea de Ciudadanos Argentinos en Francia (ACAF) responsabilizó al propio Muzio por su retiro y promovió distintas peticiones para reclamar el respeto de la normativa y que se permitiera realizar en el lugar la tradicional ofrenda floral.

Entre los cuestionamientos contra Muzio también aparecieron acusaciones por una utilización partidaria del espacio institucional. Según la ACAF, el entonces director, simpatizante de fuerzas como Reunión Nacional (RN) de Francia y VOX de España, puso las instalaciones a disposición de talleres de capacitación política organizados por el Instituto de Ciencias Sociales, Económicas y Políticas (ISSEP), ligado a Marion Maréchal.

Además, el 4 de noviembre de 2025 Muzio fue anfitrión de un encuentro de think tanks de extrema derecha de Polonia y Hungría vinculados con Viktor Orbán, en el que se expuso un proyecto orientado al desmantelamiento de la Unión Europea, lo que habría implicado una infracción al reglamento interno de la residencia.

Por otra parte, la Casa Argentina se negó a suscribir la carta de valores de la CIUP referida a la no discriminación y la laicidad, una decisión que llevó a otras residencias nacionales del complejo a interrumpir sus actividades de intercambio.

En medio de esta situación, el alcalde de París pidió formalmente el 30 de julio al ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, que se iniciara una investigación. El funcionario confirmó que mantenía conversaciones con las autoridades argentinas acerca del asunto.

Quién es el reemplazante de Muzio

Con la intención de abrir una nueva etapa, el Gobierno argentino resolvió designar a Alfredo Mario Soto, jurista y doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, quien además se desempeña como vicerrector en una universidad de Rosario y como docente universitario.

Soto residió durante varios años en la Casa Argentina y cuenta con dominio del idioma francés, dos antecedentes considerados fundamentales para recomponer las relaciones institucionales con la Cité Internationale y con el resto de las residencias que integran el complejo parisino.