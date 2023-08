Organizaciones y dirigentes repudiaron la represión y la muerte de Facundo Molares

La CTA Autónoma, el Frente de Izquierda, el Cels y Grabois apuntaron contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Organizaciones sociales políticas y de derechos humanos repudiaron el accionar policial en el operativo que se desplegó en una protesta que se llevaba a cabo en las inmediaciones del Obelisco, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, y que terminó con el fallecimiento del reportero gráfico y militante Facundo Molares. “Es el final de una campaña electoral en el que se habló todo el tiempo que había de reprimir. Hay una responsabilidad política", afirmó el precandidato a presidente del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), Gabriel Solano, en una entrevista televisiva.

También apuntaron contra el Gobierno porteño y su responsabilidad por la muerte de Molares otros dirigentes de izquierda, la CTA Autónoma, el Cels y el precandidato presidencial de Unión por la Patria, Juan Grabois. "Demasiada muerte, demasiada crueldad, demasiada violencia; que no nos sea indiferente la vida de nadie, no nos acostumbremos, no nos resignemos a esto. Volvamos a ser humanos. Mi solidaridad con la familia y compañeros de Facundo, muerto en manos de la Policía de la Ciudad", tuiteó este último.

En entrevista con el canal de noticias IP, Solano criticó que desde los canales oficiales de la Ciudad de Buenos Aires se haya hecho énfasis en los antecedentes médicos de Molares, que falleció producto de la represión. “Estaba detenido, cualquier factor de riesgo tuvo que ver con la detención que tuvo sino no hubiese pasado eso”, afirmó el dirigente y diputado porteño. “Todo lo que pasa en una manifestación en el Obelisco, como mínimo tiene la orden del ministro (de Seguridad, Eugenio) Burzaco, entonces hay una responsabilidad política del Gobierno que tiene que explicar qué pasó, decir que fue una descompensación es no hacerse cargo de la decisión política de reprimir”, denunció y señaló que el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta “quiso reprimir quizá como cierre de su campaña electoral”.

Para Solano, la intención del Gobierno local de Juntos por el Cambio (JxC) “hizo una campaña hablando contra los piquetes y las marchas y concluyen asesinando a un luchador popular”.

Por su parte, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), también repudió los hechos. “Morir por participar en una protesta no tiene nada que ver con la vida democrática”, denunció desde su cuenta de Twitter y reclamó por el esclarecimiento de la muerte de Molares. “Las autoridades deben dar un mensaje claro y contundente de que esto no puede pasar en la Argentina”, exigieron.

“Nuestra Central manifiesta su enérgico repudio a la brutal represión cometida por la Policía de la Ciudad contra el periodista y militante internacionalista que participaba de una manifestación pacífica en inmediaciones del Obelisco durante la tarde de este jueves”, dijeron en un comunicado desde la CTA Autónoma.

Allí, caracterizaron a Molares como un “perseguido y preso político, quien padeció hasta condiciones infrahumanas de detención (N de R: estuvo detenido en Bolivia durante el Golpe de Estado, en 2019, y luego fue trasladado a la cárcel de Ezeiza), pero que termina encontrando la muerte como consecuencia del salvaje accionar de las fuerzas de seguridad porteñas”. Desde la central sindical, denunciaron que este hecho “retrata el modelo de violencia institucional y de desprecio por la vida del que se jacta la administración política de la Ciudad de Buenos Aires, como lo hemos visto también en la provincia de Jujuy recientemente, y que pretende ser plasmado a nivel nacional”. Por ello, reclamaron por justicia y se solidarizaron con su familia y compañeres de militancia.

A ellos, también, se sumó la diputada nacional por el Frente de Todos, Natalia Zaracho: “Todo mi repudio a la violenta represión en capital que derivó en la muerte del compañero Facundo Molares. Manifestarse políticamente es un derecho”, escribió en sus redes sociales.

Por su parte, la precandidata a la vicepresidencia en conjunto con Javier Milei, por el partido de extrema derecha la Libertad Avanza, Victoria Villarroel, decidió catalogar a Molares como un “terrorista”, por el pedido de extradición que pesaba sobre él desde Colombia por haber hecho parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC), una de las ex guerrillas del país sudamericano que firmó los Acuerdos de Paz.

La dirigenta abogada negacionista defensora de genocidas que actuaron durante la dictadura cívico militar argentina, consideró que “Argentina es el país donde un terrorista argentino con pedido de extradición de Colombia x su accionar en las FARC y acusado por secuestro extorsivo, rebelión y terrorismo, mientras estaba protegido en nuestro país se dedicaba a hacer manifestaciones en el Obelisco… Facundo Molares Schoenfeld gozaba de su impunidad cuando en una protesta en el centro se descompensó y falleció. Terminemos con la impunidad de los terroristas y delincuentes!”, manifestó en sus redes sociales.

Incendian carteles de JxC en Mar del Plata por la muerte de manifestante en CABA

Un grupo de personas pertenecientes a agrupaciones de izquierda incendió esta tarde carteles de Juntos por el Cambio (JxC) y tachos de basura en la puerta de la municipalidad de General Pueyrredón, en Mar del Plata, en protesta por la muerte de un manifestante en la zona del Obelisco, en Capital Federal.

El incendio se produjo en una de las puertas de acceso al Palacio Municipal ubicado en Hipólito Yrigoyen y Avenida Luro pero fue sofocado antes de que se propagara al edificio. En el lugar se encontraban organizaciones sociales que se manifestaron en el marco de la muerte de Facundo Molares durante una represión de la Policía de la Ciudad a una manifestación en la zona del Obelisco. En repudio a lo sucedido algunas personas incendiaron los banners de publicidad electoral que se encontraban en el acceso de la municipalidad haciendo que el fuego se propagara hasta los tachos de residuos ubicados en la vereda.