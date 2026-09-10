El Movimiento Evita se suma al armado nacional del proyecto encabezado por Kicillof

El secretario general del Movimiento Evita de la provincia de Buenos Aires, Eduardo "Cholo" Ancona, fue convocado este jueves para integrar el equipo político encargado de fortalecer el armado nacional del gobernador bonaerense Axel Kicillof rumbo al próximo escenario electoral. Será el encargado de articular con dirigentes políticos y referentes sociales, empresariales y sindicales de todo el país.

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Junto a otros dirigentes de confianza del mandatario bonaerense, Ancona tendrá entre sus principales tareas la coordinación con referentes políticos de distintas provincias y con representantes de sectores sociales, empresariales y gremiales, con el objetivo de ampliar la base territorial y política del espacio.

Su incorporación forma parte de una nueva etapa en la construcción nacional del proyecto, orientada a profundizar los vínculos federales y sumar dirigentes de distintos puntos del país.

En ese marco, el Movimiento Evita comprometió toda su estructura y capacidad de movilización para el acto previsto para el próximo 19 de septiembre en la sede de Avellaneda de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), ubicada en la localidad de Villa Domínico.

Quién es "Cholo" Ancona

Su trayectoria política comenzó a mediados de los '90, cuando integró el MTD. Nació en Buenos Aires el 24 de octubre de 1963 y fue uno de los fundadores de la cooperativa La Fábrica de Avellaneda. Entre 2001 y 2003 se desempeñó como secretario del Bloque del Polo Social en el Concejo Deliberante de Avellaneda y, posteriormente, entre 2003 y 2005, fue asesor del Bloque del Frente para la Victoria.

En la administración bonaerense, ocupó distintos cargos. Entre 2005 y 2007 fue Director Provincial de Coordinación de Políticas Públicas de la Subsecretaría de Políticas Públicas de la Jefatura de Gabinete bonaerense. Luego, entre 2007 y 2010, estuvo al frente de la Dirección de Desarrollo de Organizaciones de Base del Ministerio de Desarrollo Social bonaerense.

En 2010 asumió como secretario de Participación Ciudadana de la Provincia de Buenos Aires, cargo que ejerció hasta 2011. Ese mismo año fue electo senador provincial por el Frente para la Victoria, en representación de la tercera sección electoral, y permaneció en la banca hasta 2015.

Desde diciembre de 2021, se desempeña como defensor adjunto de Derechos Sociales en la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires y es el actual secretario General del Movimiento Evita.

Cómo será el acto del 19

Con la consigna "A organizar la esperanza", el próximo 19 de septiembre se realizará el Plenario Federal del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que tendrá como principal objetivo avanzar en la organización nacional de la agrupación y debatir una propuesta programática para consolidar y ampliar la presencia del espacio fuera de la provincia de Buenos Aires.

El encuentro, que será encabezado por Kicillof y comenzará a las 11 en la sede de la UTN, tendrá una modalidad participativa, con distintas mesas de debate y finalizará con un discurso de cierre a cargo del mandatario provincial.

La convocatoria tendrá una marcada impronta federal y reunirá a dirigentes, militantes y referentes del MDF de distintos puntos del país. Kicillof invitó a participar a través de sus redes sociales y destacó la importancia de hacerlo "para seguir construyendo una alternativa que nos permita recuperar un futuro compartido".

Los organizadores estiman una convocatoria cercana a las 20.000 personas y anticipan la participación e incorporación de dirigentes de distintas provincias al armado nacional. El encuentro buscará exhibir el crecimiento territorial del espacio y avanzar en la consolidación de una estructura política con alcance federal en respaldo al proyecto político nacional de Kicillof.