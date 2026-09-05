Morosidad con Pullaro: en Santa Fe hay más de 400 mil deudores y más del 60% enfrenta el peor nivel de riesgo

La provincia de Maximiliano Pullaro registró 412.845 deudores morosos en julio de 2026, una cifra que representa el 7% del total de personas en situación de mora en el país. Si bien Santa Fe presenta una tasa de morosidad inferior al promedio nacional, los datos muestran una importante concentración de casos en los niveles más altos de riesgo crediticio.

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Los datos surgen de un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) elaborado a partir de información del Banco Central. Según el relevamiento, el 70,6% de los deudores santafesinos tiene entre 25 y 54 años. El grupo más numeroso corresponde a las personas de entre 25 y 34 años, con 116.789 casos.

Uno de los principales datos del informe está relacionado con la clasificación de los deudores según el nivel de cumplimiento de sus obligaciones. En Santa Fe, 264.770 personas se encuentran en situación 5, considerada “irrecuperable”. En tanto, 94.328 están en situación 4, correspondiente a un alto riesgo de insolvencia, mientras que 53.862 figuran en situación 3, asociada a problemas o riesgo medio.

El crédito creció junto con el endeudamiento

El escenario adquiere otra dimensión al analizar cómo se expandió el acceso al crédito en Santa Fe. En comunicación con El Destape, la economista Florencia Camusso señaló que hacia mediados de 2025 el 99,4% de los adultos santafesinos tenía al menos una cuenta financiera. El porcentaje era del 79,3% en 2019.

El crecimiento estuvo impulsado principalmente por las billeteras virtuales y las plataformas fintech. La proporción de adultos con cuentas de pago pasó del 3,5% en 2019 al 73,7% en 2025.

Pero la expansión de la inclusión financiera también estuvo acompañada por un fuerte crecimiento del crédito. Según la economista, en junio de 2025 el 62,7% de los adultos santafesinos tenía algún financiamiento activo, frente al 45,2% registrado en 2017.

El dato que más llama la atención es la velocidad del incremento: entre junio de 2024 y junio de 2025, la proporción de adultos con deuda aumentó 7,2 puntos porcentuales, la mayor suba interanual de toda la serie analizada.

Del mismo modo, advirtió que ese crecimiento coincide con una pérdida del poder adquisitivo. Según sus datos, entre diciembre de 2023 y comienzos de 2026, el salario real del sector privado registrado acumuló una caída del 3,5%, mientras que en el sector público la disminución llegó al 18,3%.

Cuánto deben los santafesinos

Además de la cantidad de personas en mora, el relevamiento analiza los montos involucrados. En Santa Fe, el préstamo moroso promedio fue de $2.323.638 considerando el conjunto del sistema.

El promedio correspondiente exclusivamente al sistema bancario fue de $3.045.764, mientras que en las billeteras virtuales alcanzó $1.191.189. En los tres casos, los montos se ubicaron por debajo de los promedios nacionales.

Por tipo de financiamiento, los datos muestran una diferencia entre el endeudamiento bancario y el registrado a través de billeteras virtuales. Si bien estas últimas concentran una proporción importante de los deudores morosos, los montos individuales comprometidos son menores.

En el ranking nacional de préstamos morosos promedio, Santa Fe se ubicó en el puesto 12°, con unos $2,3 millones por familia. El promedio nacional fue de $2,6 millones. Las mayores cifras se registraron en Tierra del Fuego, con $4,9 millones; Santa Cruz, con $4,4 millones; CABA, con $4,2 millones; y Neuquén, con $3,7 millones.

Aumenta la pobreza en el Gran Santa Fe

El escenario socioeconómico en Gran Santa Fe atraviesa un periodo de marcado deterioro. Según estimaciones del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, elaboradas a partir de los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, la pobreza en la capital provincial y sus alrededores trepó al 39,7% durante el primer trimestre del año.

Con este registro, la región se posicionó como el cuarto aglomerado urbano más pobre de la Argentina, superando ampliamente la media nacional, que alcanzó el 30%. El panorama resulta igual de crítico en materia de indigencia: Gran Santa Fe registró un 10,4%, consolidándose también dentro del lote de los cinco indicadores más altos del territorio nacional.

El descenso de la pobreza que había acompañado los primeros meses del plan económico de Javier Milei, apoyado por el gobernador Maximiliano Pullaro, comenzó a perder fuerza y muestra señales de reversión. El deterioro del mercado laboral, la pérdida de poder adquisitivo frente al alza de las canastas básicas y el impacto de las tarifas explican el cambio de escenario a nivel nacional y provincial.

Según sostiene el último informe de la UCA, el cual identifica un cambio de tendencia durante el primer trimestre de 2026 y atribuye ese comportamiento al deterioro de los ingresos laborales, la expansión del empleo precario, el impacto de los aumentos tarifarios y la pérdida de capacidad de las transferencias sociales para compensar la aceleración del costo de vida.