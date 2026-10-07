Modo mentor: Macri camina el país, se corre de las listas y cruza a Milei

Mientras completa su recorrido territorial por el país para imponer su marca, Mauricio Macri agudiza sus dardos contra la conducción de los Milei y define su rol de "mentor" sin aspiraciones de boleta. Al ex presidente le queda una región más por visitar para llevar el “Próximo Paso” que el PRO intenta vender para 2027: la Patagonia. Después de haber estado en el Noroeste, Noreste, Cuyo y el centro del país, con reuniones con cada uno de los gobernadores más cercanos a su proyecto de país, el Sur probablemente se convierta en escenario del evento amarillo el mes que viene. Mientras tanto, profundiza conceptos para reforzar su idea de no ser candidato y marcar la cancha en la previa del año electoral.

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En una entrevista con Infobae, Macri remarcó que cuando fue jefe de Estado tuvo que “negociar cada minuto de mi agenda con todo mi equipo”, lo que contrastaba con su carácter “liberal” —cualidad que resaltó varias veces—. Esa situación lo llevó a sentir “asfixia”, lo que “fue parte de lo que me hizo no querer volver a ser candidato” porque “es como no vivir, es como no respirar”.

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Tanto en privado como en público, ya manifestó su deseo de aportar desde otro lugar. Sus interlocutores no se encontraron con la pretensión de volver a estar en una boleta y en el último acto del PRO en Jujuy se describió a sí mismo como “mentor” de las nuevas generaciones.

Lo que no quiere decir que no haga política. Tiene equipos que, en paralelo, construyen una opción amarilla pura para 2027 y negocian con La Libertad Avanza para una alianza. Hernán Lacunza es, de momento, el único que se lanzó para disputar la Presidencia el año que viene y ya dijo que no cerrará un acuerdo con los violetas, mientras Fernando de Andreis analizó que la fragmentación beneficiará al peronismo.

Los territorios PRO, en especial la Ciudad, son clave para la negociación. Se espera que los gobernadores puedan lograr un acercamiento mientras Mauricio no da por cerrada la candidatura de Jorge Macri. En su entorno no confirman los rumores pero tampoco los descartan: “Para las elecciones falta mucho”, responden, evasivos, ante la consulta de si el actual jefe de Gobierno será el elegido para ir por un nuevo mandato amarillo en la CABA.

Los palos de Mauricio a Javier

A Macri hay algunas cualidades que lo obsesionan. Por un lado, la construcción de liderazgos. Por el otro, la creación de equipos de trabajo. Sobre la primera, Mauricio viene exponiendo desde hace algunos años en distintos ámbitos, especialmente académicos e internacionales. En la entrevista con Infobae apuntó contra los “liderazgos narcisistas”, lo que fue interpretado como un dardo a Javier Milei. Pero esa observación no es una novedad.

Sin ir demasiado atrás en el tiempo, en mayo de este año, Macri advirtió que en el Gobierno “todas las decisiones están basadas en lo emocional”. Lo hizo durante una charla en la Universidad Austral, en la que describió a Milei como una persona que se ve a sí misma “como un profeta”, lo percibió como un “caudillo” y apuntó contra la “intolerancia a la crítica”.

Pocos meses antes, en noviembre de 2025, en el Foro Abeceb, Mauricio advirtió sobre los liderazgos llevados adelante por “personalidades narcisistas que ni escuchan” y remarcó la necesidad de “tener más empatía”. Una observación que también hacen desde el PRO al hablar de falta de resultados en la microeconomía. En esa charla, pero también en otras, hizo foco en la dificultad de “ejercer liderazgos sin equipo, sin compartir los esquemas de decisión”.

Para él, es importante que un líder pueda “rodearse de buena gente con capacidad de decir la palabra que es fundamental cuando a uno le toca liderar, que es ‘no’”. Ese es un mecanismo que, dijo, él mismo implementó para combatir su propio ego. Aunque con un truco: cuando fue Presidente, le pidió a los suyos que le dijeran que “no” pero de una forma linda, para que no sea hiriente.