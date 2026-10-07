Macri le tiró un palo a Milei y cargó contra la era de los “liderazgos narcisistas” en las redes sociales

El ex presidente Mauricio Macri advirtió este miércoles sobre el deterioro de la representación y la irrupción de líderes políticos centrados en el ego. En una entrevista con Infobae y sin mencionar al actual mandatario Javier Milei, el titular del PRO señaló que "la política se va caotizando" porque existen "liderazgos cada vez más incoherentes y narcisistas". "Las redes sociales todo lo transforman en un narcisismo insoportable”, destacó.

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Al analizar el escenario internacional y el impacto del cambio tecnológico, Macri trazó un diagnóstico de contrastes sobre el contexto actual: “El mundo está caótico. Empezó con la pandemia, siguió con Putin invadiendo Ucrania, y llegó mi amigo Donald (Trump) y se fue todo al demonio: los aranceles cambian todos los días, invaden, no invaden. Pero, paradójicamente, está mejor porque la tecnología ha logrado que todos accedamos a mejores productos a menor precio”, sostuvo el ex mandatario durante una entrevista con Fernando Marín y Rodolfo D’Onofrio.

A pesar de sus críticas sobre la degradación del debate político e institucional, el fundador del PRO ponderó el costado democratizador de la transformación tecnológica. “Hoy alguien sin nada puede acceder a un nivel de capacitación infinita, cuando antes tenías que tener plata para ir a la mejor universidad”, afirmó para marcar la dualidad de la era digital entre el acceso irrestricto al conocimiento y la profundización del ego en la esfera pública.

Esta caracterización sobre el impacto de las redes sociales se alinea con recientes mediciones sobre el ecosistema digital en la Argentina. Un informe titulado “La provocación permanente”, presentado por la consultora Ad Hoc, reveló que el presidente Milei es el máximo exponente de la agresión y violencia digital en las redes.

Según los registros del documento, el jefe de Estado es el usuario no troll que más insultos y agresiones acumuló en los últimos dos años, con un total de 1.589 intervenciones violentas en sus plataformas.

Frente al avance de las nuevas herramientas tecnológicas y el debate global sobre su regulación, Macri marcó una clara postura desde su perspectiva "liberal" al señalar que "la inteligencia artificial es otro fenómeno que lleva a otro nivel de aceleración toda la evolución tecnológica del mundo, y no se puede parar".

Macri afirmó que la justicia social fue un concepto "manipulado y mal usado" por el kircherismo

En otro segmento de la entrevista, el ex presidente de River le consultó sobre la desacralización de la "justicia social", un concepto originado en las encíclicas de la Iglesia Católica, pero frecuentemente asociado a la doctrina peronista y al discurso eclesiástico, en la antesala de la visita del papa León XIV al país en noviembre.

Frente al planteo, Macri sostuvo que el término fue "manipulado y mal usado" por el kirchnerismo, al que acusó de distorsionar los valores del trabajo y el mérito en la sociedad argentina.

Luego, trazó una distinción histórica de los ciclos políticos del país: "No es lo mismo el primer Perón que el último Perón. Lamentablemente, Menem fue el último Perón, y el kirchnerismo nos volvió al primer Perón: el del resentimiento, la arbitrariedad, el populismo barato, la no meritocracia, la no cultura del trabajo", aseveró.

En esa línea, citó al escritor peruano Mario Vargas Llosa para cuestionar la continuidad del ciclo político peronista: "Como decía mi amigo Mario Vargas Llosa: 'No puedo entender un país tan lindo, tan maravilloso, que siga votando a aquellos que lo empobrecen todos los días'. Y todavía tienen chance de volver. Ahora, muy mezclado con la apropiación del Estado: el que llega a gobernar se apropia del Estado y se naturaliza enriquecerse. Y el ser humano nunca opera con moderación", sostuvo.