Misiones fortalece su compromiso con la preservación de la selva Biosfera Yabotí mediante compensaciones a municipios

El Gobierno de Misiones actualizó los mecanismos de compensación destinados a los municipios alcanzados por la Reserva de Biosfera Yabotí, con el objetivo de acompañar a las administraciones locales que participan de la protección de estos territorios. La medida quedó establecida mediante el Decreto 2188, firmado el 29 de octubre, e involucra a San Pedro, El Soberbio y Fracrán.

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El esquema establece una articulación entre el Estado provincial y los gobiernos municipales para compensar económicamente la exención de tasas municipales a los propietarios de inmuebles ubicados dentro de la Reserva Natural. De esta manera, las comunas asumirán el compromiso de aplicar el beneficio, mientras que la Provincia garantizará los fondos correspondientes.

La actualización busca reconocer el impacto que las medidas de protección ambiental pueden tener sobre los ingresos de las administraciones municipales. El mecanismo apunta a acompañar a las comunidades que conviven con uno de los principales reservorios de biodiversidad de Misiones y participan de su conservación.

Compensaciones para sostener la conservación ambiental

A través de estos acuerdos, el Gobierno de Misiones busca sostener una política que combina la preservación de la selva con el acompañamiento económico a los municipios involucrados. La iniciativa articula así tres objetivos centrales: fortalecer la conservación ambiental, respaldar a las administraciones locales y reconocer el esfuerzo de las comunidades que contribuyen al cuidado de la Reserva de Biosfera Yabotí.

Por su parte, el Gobierno de La Rioja valoró el mensaje brindado por el papa León XIV durante su visita a la Argentina, destacando sus reflexiones sobre la dignidad humana, el trabajo y la educación. Desde la gestión provincial consideraron que los planteos del Pontífice invitan a revisar el modelo económico nacional para priorizar la calidad de vida de la población.

En este marco, se enfatizó que los principios constitucionales orientados al acceso a servicios esenciales como el agua y la conectividad no son meras expresiones declamativas. Por el contrario, se busca que queden consagrados como la hoja de ruta que guíe las políticas públicas y establezca compromisos claros para los futuros gobernadores y funcionarios de la provincia.

Nueva Reserva Nacional Silvestre Alto Iguazú: clave para la biodiversidad misionera

La Reserva Nacional Silvestre Alto Iguazú abarca 78 hectáreas en la Colonia Andresito, oficializadas en 2019 mediante el decreto presidencial 537/2019 tras la donación de la Fundación Vida Silvestre Argentina a Parques Nacionales. Con antecedentes en la antigua reserva privada Ywyporá de la familia Hans, la compra de las tierras fue financiada por el filántropo Martijn Witteveen mediante WWF Holanda.

Este espacio alberga un bosque nativo en óptimo estado de conservación que resguarda la cuenca alta del arroyo Yacuy y consolida un corredor biológico estratégico al conectar el Parque Nacional Iguazú con el Parque Provincial Yacuy. Esta conectividad resulta fundamental para evitar el aislamiento poblacional de las especies de la Selva Paranaense, un ecosistema altamente diverso que cobija a cerca de 300 especies de mamíferos, más de 1.000 de aves y más de 300 de peces.

La preservación de este hábitat es determinante para la supervivencia de especies amenazadas como el yaguareté, los palmitos y los helechos arborescentes. Asimismo, la formalización de la reserva fortalece las labores conjuntas de patrullaje con guardaparques de Brasil para combatir contingencias fronterizas como la caza furtiva y la tala ilegal.