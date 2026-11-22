El gobernador Hugo Passalacqua encabezó el martes 17 de noviembre la inauguración de la primera Estación Misiones de la Universidad Popular de Misiones (UPM), en Puerto Rico. La iniciativa busca generar nuevos espacios para que quienes realizan capacitaciones gratuitas puedan transformar los conocimientos adquiridos en productos, servicios y oportunidades de ingresos, en un contexto de dificultades para el empleo formal.

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La estación funcionará como una vidriera para alumnos y egresados de la institución, con espacios destinados a mostrar y comercializar sus producciones. El proyecto apunta a conectar la formación en oficios con posibilidades concretas de desarrollo laboral y económico, de manera que las capacitaciones no queden limitadas al ámbito educativo y puedan vincularse con las actividades productivas y comerciales de cada localidad.

Uno de los ejes será la gastronomía regional. Allí podrán participar personas capacitadas en cocina, panadería, pastelería y elaboración de alimentos, que tendrán la posibilidad de ofrecer sus productos y generar ingresos a partir de sus conocimientos.

Una propuesta que también apunta al turismo

La iniciativa incorpora además una dimensión turística y territorial. Cada estación buscará representar la identidad del municipio donde funcione, difundir sus atractivos naturales y culturales y promover las fiestas populares y las propuestas de cada localidad.

Para desarrollar esa tarea se prevé articular acciones con los gobiernos municipales, instituciones, productores y distintos actores de las comunidades. De esta manera, los espacios no estarán destinados únicamente a la comercialización de productos y servicios, sino que también podrán funcionar como puntos de promoción de las actividades y características de cada región.

El Gobierno provincial proyecta extender el modelo a puntos estratégicos de las rutas nacionales 12 y 14. La intención es que las próximas estaciones se adapten a las particularidades productivas y culturales de cada zona y permitan acercar nuevas oportunidades tanto a quienes se capacitan como a los viajeros que recorren la provincia.

Capacitación gratuita y salida laboral

La Estación Misiones UPM forma parte de una estrategia provincial que busca ampliar las herramientas de formación y vincularlas con las necesidades de cada comunidad. La Universidad Popular de Misiones ofrece cursos de capacitación comunitaria, formación profesional y talleres prácticos gratuitos, orientados al desarrollo de habilidades y a la inserción laboral.

A partir de la nueva propuesta, el objetivo es sumar instancias para que los conocimientos adquiridos puedan convertirse en emprendimientos, servicios y actividades productivas. Para eso, se buscará identificar las demandas de cada localidad y relacionarlas con las capacitaciones disponibles y las posibilidades de trabajo en la zona.

En un escenario laboral complejo, la iniciativa apunta a generar alternativas para quienes buscan incorporarse al mercado de trabajo o desarrollar una actividad independiente. La comercialización de productos elaborados por alumnos y egresados aparece como una de las herramientas previstas para facilitar ese vínculo entre formación e ingresos.

La apertura en Puerto Rico marca el comienzo de un esquema que el Gobierno provincial pretende llevar a otros puntos de Misiones. La expansión dependerá de las características de cada región y de la articulación con los municipios y los sectores productivos locales.