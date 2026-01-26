Renunció el titular del RENAPER y asume un ex procesado por la Time Warp

El Gobierno oficializó este lunes una serie de modificaciones en la estructura del Estado, aceptando las renuncias de titulares en diversos organismos. Por un lado, se conoció ahora la renuncia del titular del RENAPER, dependiente del Ministerio del Interior de Diego Santilli, y su reemplazo por un ex procesado en el caso de la fiesta Time Warp.

La novedad principal es la salida de Pablo Luis Santos al frente de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), quien dejará el cargo a partir del 1° de febrero y será reemplazado por Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux, según se oficializó a través del Decreto 33/2026.

Pérez Lorgueilleux fue procesado en 2017 por el juez Sebastián Casanello en la causa por la tragedia de la fiesta electrónica Time Warp en 2016, en la que murieron cinco personas por el consumo de drogas adulteradas.

En ese momento, el ahora nuevo titular del RENAPER actuaba como director general de Habilitaciones y Permisos de la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad. Pérez Lorgueilleux justificó entonces la habilitación dado que "se cumplía con los requisitos especificados en la normativa”, y agregó que “mi parte es documental. Las condiciones que tenían que estar dadas fueron acreditadas con los papeles correspondientes, el permiso estuvo bien otorgado”.

Las renuncias en la UIF, Transporte y ENARGAS

En paralelo, mediante otros decretos, se formalizó la salida de Paul Starc como jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF), de Luis Pierrini como secretario de Transporte y de Carlos Casares como interventor del ENARGAS, las cuales ya habían sido anunciadas en los últimos días.

La vacante en la UIF, tal como había anticipado el Gobierno, será ocupada por Ernesto Gaspari, a quien en el entorno oficial señalan como cercano al secretario de Inteligencia del Estado (SIDE), Cristian Auguadra.

Starc, un exfiscal identificado con el sector del asesor Santiago Caputo, no abandonará la gestión pública: pasará a integrar el directorio del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), bajo la órbita del Ministerio de Economía. Desde la Casa Rosada negaron que su salida responda a un mal vínculo político, ratificando que se debió a una "decisión personal" y argumentando que, de haber existido un conflicto, no se le habría ofrecido un nuevo puesto en la entidad.

La reestructuración del organigrama alcanzó a otras dos carteras. Por un lado, en la Secretaría de Transporte se aceptó la renuncia de Luis Pierrini y se designó en su lugar a Fernando Herrmann.

Por otro lado, el Ejecutivo oficializó la salida del interventor Carlos Alberto María Casares en el ENARGAS, nombrando como su reemplazo a Marcelo Alejandro Nachón, quien según el decreto "reúne los antecedentes que justifican su postulación".