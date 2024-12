La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, inauguró una nueva cárcel federal en la ciudad santafesina de Coronda y montó un show con presos llevados desde otros penales. Además del desplante que sufrió por parte del gobernador Maximiliano Pullaro, quien no asistió al corte de cintas, el spot publicitario de Bullrich fue deschavado por el intendente local. "Fue una película, una puesta en escena", describió el montaje alrededor del acto de inauguración.

La apertura del nuevo complejo penitenciario de Coronda, una cárcel que albergará a 464 presos vinculados a causas de narcotráfico originadas en Santa Fe y provincias del litoral, fue anunciada con bombos y platillos por el Ministerio de Seguridad. Al discurso inaugural de Bullrich, donde se mostró con una gorra del Servicio Penitenciario Federal junto a dos de sus altos funcionarios y rodeada de efectivos con pasamontañas y armas largas, le siguió un video que publicó en sus redes sociales.

"Están llegando los primeros presos a la cárcel federal de Coronda. Estamos inaugurando esta cárcel para protección de toda la ciudadanía", dice la ministra en spot que compartió horas después del corte de cintas. En el video se ve cómo efectivos penitenciarios acompañan a un puñado de tres presos que descienden de una combi y son ubicados dentro de las celdas del nuevo penal.

Uno de ellos está vestido con la camiseta del Club Atlético Los Andes, el popular equipo oriundo de la localidad de Lomas de Zamora, en el sur del conurbano bonaerense. "Primer detenido que entra a la cárcel Federal de Coronda, una nueva obra para la seguridad de los Argentinos", comenta la ministra en el spot.

Quien advirtió que estos presos fueron retirados desde otros penales y llevados a la nueva cárcel sólo para ser filmados y formar parte del video publicitario de la ministra Bullrich fue el propio intendente de Coronda, Ricardo "El Bachi" Ramírez. "Fue una película, estuvieron desde la seis de la mañana internos que no eran de la localidad y ya se fueron. Sinceramente me duele porque no es serio", disparó Ramírez a la prensa que acudió a la inauguración de la cárcel.

El intendente detalló que los detenidos -presentados por Bullrich como los "primeros presos" en ingresar al penal- fueron traídos desde "otras localidades" horas antes del evento y que "ya no están" dentro de las instalaciones. "Los internos llegaron a las seis de la mañana, eran de Buenos Aires, les sacaron una foto, una película y ya ya no están más acá", advirtió.

El intendente remarcó que le "sorprendió" la presencia de presuntos reclusos porque las autoridades les habían afirmado que "iban a llegar en 45 o 60 días" y que sólo se trataría de una inauguración. "Fue una puesta en escena, los internos salieron a las 7 de la mañana de vuelta, una escena de una película", agregó.