El Gobierno dio detalles sobre cómo será el "pase sanitario"

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, volvió a dar detalles de la vacunación en el país y sobre las nuevas medidas que se adoptarán en Argentina para controlar la pandemia. En ese sentido, aseguró que hay "7 millones de personas en condiciones de recibir la segunda dosis", pero que "todavía no lo han hecho". Por otro lado, también detalló como será el pase sanitario para asistir a eventos masivos.

La funcionaria aseguró que la mayoría de las personas que no se acercó a buscar la segunda dosis está entre los 18 y 39 años. Más allá de esta situación, Vizzotti también añadió, en charla con Radio 10, cómo se implementará el pase sanitario. “Va a estar en la app Cuidar, es algo que tiene cierta complejidad, pero en el Consejo Federal de Salud hubo acuerdo en que este es el momento de implementar esta nueva estrategia”, detalló.

Con respecto al pase, también pidió que haya colaboración con respecto a municipios y provincias y volvió a recordar que el pase sanitario se acordó con jurisdicciones pero que, finalmente, ya está listo y se implementará "con la aplicación CuidAr y con Legal y Técnica para definir la normativa”, Por otro lado, añadió que la situación de Argentina no es comparable con la del hemisferio norte, pero volvió a mostrar preocupación por las dificultades para completar esquemas y agregó: "debemos avanzar muy rápido en que se completen los esquemas previstos. Esperamos que puedan completarlo porque las vacunas están”.

Sin embargo, sostuvo que "países con un porcentaje de vacunación relativamente alto, están teniendo aumento de número de casos, de internaciones y evidencian tensión en el sistema de salud". Según la funcionaria en el mundo "la velocidad de aumento (de los contagios) se está dando en menores de 15 años que no están vacunados" y, a través de ellos de ellos, hay una "transmisión intrafamiliar" que afecta a "adultos con inmunocompromiso", que no hayan completado las dosis o que no hayan recibido refuerzo luego de "6 u 8 meses" desde el inicio del esquema.

En este sentido, afirmó que el Gobierno trabaja en "organizar fuertemente tanto el avance de la campaña de vacunación como la posible respuesta a partir de marzo a un aumento de número de casos". "La buena noticia es que tenemos una herramienta que es la vacunación, y tenemos las vacunas en la Argentina", aclaró.