Milei le abre las puertas a Trump para que traiga a la DEA con operaciones antidroga

El Gobierno de Javier Milei celebró que Argentina sea coanfitrión junto al control de Drogas de Estados Unidos (DEA) de una conferencia que se realizará del 18 al 20 de agosto en la ciudad de Buenos Aires. Habrá funcionarios de la gestión de Donald Trump, cientos de agentes de seguridad y delegados de más de 100 países distintos. Se disertará sobre mecanismos de acción frente al narcotráfico, el lavado internacional de dinero y el narcoterrorismo.

Del martes 18 al jueves 20 de agosto próximo, el país será coanfitrión de la 40º Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC), que tendrá el el lema "Justicia a través de la fortaleza y la unidad". Según se indicó en un comunicado, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, encabezará el foro.

"Constituye un reconocimiento al trabajo que el país viene realizando en la lucha contra los delitos complejos y refleja la confianza internacional en las capacidades argentinas para liderar iniciativas de cooperación", plantearon desde la cartera.

Según se explicó, durante la conferencia los participantes mantendrán coloquios y prácticas estratégicas para "reforzar la cooperación operativa, compartir inteligencia crítica y coordinar prioridades de aplicación de la ley frente al narcotráfico, el lavado internacional de dinero y el narcoterrorismo".

Quiénes participarán

También señalaron que el evento reunirá a funcionarios de la administración Trump, entre 400 y 600 integrantes de las fuerzas de seguridad y delegados de más de 100 países miembros y observadores de IDEC, junto con representantes de organizaciones policiales internacionales asociadas.

"Esta iniciativa destaca la alianza entre Estados Unidos y Argentina, así como el compromiso permanente de la comunidad internacional de desarticular las redes que alimentan el narcotráfico global y amenazan la seguridad regional e internacional", resaltaron las autoridades.

Desde el Gobierno Nacional recordaron que la organización del evento comenzó durante la gestión de la actual senadora Patricia Bullrich al frente de la cartera de Seguridad. Fue a fines de noviembre de 2025 cuando recibió a una delegación de agentes de la DEA y se acordó la necesidad de avanzar con la conferencia número 40 en el país.

El IDEC fue creado por la DEA en 1983 con el objetivo de establecer una plataforma para "fortalecer la cooperación en la lucha contra el narcotráfico, intercambiar inteligencia relacionada con drogas y desarrollar estrategias operativas conjuntas para combatir a las organizaciones criminales transnacionales involucradas en el tráfico ilícito de drogas". Sus ediciones anteriores fueron en Grecia y en Colombia.