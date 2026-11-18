El presidente Javier Milei volvió a cuestionar el concepto de justicia social, cargó contra la oposición y anunció que presentará su libro el próximo 30 de noviembre en el Palacio Libertad. El jefe de Estado además elogió al Canciller Pablo Quirno por ser "la diplomacia de semajante personaje".

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"Castigar la cultura del trabajo, nos hunde. La idea de la justicia social nos hunde, vivir del otro nos hunde. Por eso es importante lo que hacemos en Capital Humano. Cuando Sandra llegó la gente le pedía planes y ahora la gente le pide trabajo", sostuvo.

"Como cada momento en la que se produce generación de riqueza, aparecen las ideas de la izquierda que quieren apropiarse del resultado de otro. Es la idea de la justificia social en terminos redistributivos. Que tien un par de problemas: un trato desigual ante la ley y el robo", planteó.

El mandatario recibió esta mañana el título de Doctor Honoris Causa, otorgado por la Universidad de Belgrano y el Instituto Universitario Isaac Abarbanel, en la sede de la institución. Se mostró acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y del titular del Palacio de Hacienda.

"Cuando generan esa situación, están penalizando el ahorro y la inversión porque no se pueden apropiar de los resultados y, consecuentemente, tienen un problema de incentivos y se cae el crecimiento económico y la sociedad empobrece", precisó el mandatario.

En la misma línea, amplió: "Si querían mejorar la situación de los más vulnerables, el remedio fue peor que la enfermedad. Lejos de estar la gente mejor, está peor. Argentina es un caso emblemático de eso".

Por su parte, anunció que presentará el libro de su autoría "Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica" el último lunes de noviembre en el Palacio Libertad.

Según Milei, cuando asumió en diciembre de 2023, la Argentina "estaba a mitad de tabla" e iba camino a convertirse en Cuba, "con un estadio previo en Venezuela", y elogió el trabajo de su ministro de Economía. "Algo que no sucedió porque pude sumar al equipo, el ministro de Economía de toda la historia argentina, Luis Caputo, que hoy me honra con su presencia", planteó y recibió el aplauso del auditorio.