Milagro Sala fue violentada en el hospital por la Justicia de Jujuy y la Secretaria de DDHH repudio el hecho

El hecho fue denunciado y repudiado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que expuso que la dirigenta social sigue siendo acosada por autoridades judiciales y políticas mientras se encuentra internada en una clínica.

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación repudio un nuevo hecho de hostigamiento contra la dirigente social Milagro Sala, internada en grave estado de salud, por parte de autoridades políticas y judiciales de Jujuy.

Según detallaron en un comunicado, este jueves mientras Sala continúa recuperándose de una trombosis en una clínica, fue víctima de "un trato cruel, inhumano y degradante cometido por una auxiliar de la justicia provincial, que actuó por indicación del juez de ejecución Emilio Cattan".

De acuerdo con lo denunciado por sus abogados defensores, "la oficial notificadora zamarreó a Sala para despertarla y, tras recibir la cédula, la dirigente social quedó conmocionada, algo que justamente sus médicos habían pedido evitar ante su situación de salud".

"Más allá del contenido irregular de la sentencia que se procuraba notificar, lo cierto es que esta actuación judicial es ilegal y arbitraria y demuestra el especial ensañamiento con la dirigente social", afirmaron desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

En este marco, remarcaron que "ninguna urgencia justificaba practicar la notificación en su lugar de internación y mucho menos despertarla bruscamente, toda vez que la resolución judicial ya había sido entregada en su domicilio y a sus abogados defensores".

"Este proceder judicial, que desconoce cualquier tipo de límites constitucionales, evidencia el sometimiento del Poder Judicial local a los caprichos del gobernador Morales y nos remonta a las peores prácticas de la justicia dictatorial, cuando era utilizada como parte del poder represivo del Estado", agregaron.

Sala está detenida hace más de 6 años y medio sin condena "acusada por decena de causas sin las garantías del debido proceso y, por ello, es beneficiaria de una medida provisional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó proteger su integridad física y psíquica".

En este marco, a partir de esta internación y del aumento del hostigamiento por parte de las autoridades provinciales, "la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió informes al Estado argentino sobre su salud y sigue con atención su situación. "Las autoridades políticas y judiciales de Jujuy tienen la obligación de cumplir con esas medidas de protección ya que su incumplimiento compromete la responsabilidad internacional del Estado argentino", completaron.

La visita de Alberto Fernández a Milagro Sala

El presidente Alberto Fernández visitó a Sala este miércoles en la clínica Los Lapachos y expresó su preocupación por la situación de la dirigente que "no es nueva y la he planteado una y mil veces desde que empezó este ciclo de persecución". El mandatario afirmó que no puede indultar a Milagro por las condenas que le impuso el Poder Judicial de Jujuy.

Por su parte, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, aseguró que Sala atraviesa "una creciente persecución política, judicial y mediática" e hizo un llamado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a las autoridades judiciales de Jujuy a que dispongan las acciones necesarias para frenar el hostigamiento. "Todos los que tenemos responsabilidad política tenemos que pensar qué vamos a hacer en esta situación, porque hoy es Milagro, pero mañana puede ser cualquier ciudadano o ciudadana argentina. Gerardo Morales la quiere muerta", completó Pietragalla.