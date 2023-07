La Justicia rechazó planteo de Milagro Sala para no ser usada y hostigada por JxC en campaña

La jueza electoral María Servini rechazó un amparo de la dirigente social detenida para que los precandidatos Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales dejen de hostigarla y humillarla y no utilicen su figura para hacer campaña y difamarla en las elecciones, tal como vienen haciendo. Según indicaron desde el entorno de Milagro a El Destape, estudian apelar la decisión ante la Cámara Electoral.

La jueza electoral María Servini rechazó el planteo de la dirigente social perseguida Milagro Sala para que los precandidatos Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales dejen de hostigarla y humillarla y no utilicen su figura para hacer campaña y difamarla en las elecciones, tal como vienen haciendo. La magistrada se basó en una formalidad para no hacer lugar al amparo que solicitaron los abogados de la dirigente detenida en Jujuy. Según indicaron desde el entorno de Milagro Sala a El Destape, estudian apelar la decisión ante la Cámara Electoral.

¿Qué les achaca Milagro a Morales, Bullrich y Rodríguez Larreta? Que en el marco de la campaña electoral realizan distintas manifestaciones de odio, estigmatizantes y humillantes, que son “absolutamente infundadas” y demuestran la clara persecución política de la que es víctima.

Servini se hizo eco del dictamen del fiscal Ramiro González, que subroga la fiscalía electoral y había postulado el rechazo al amparo pedido por Milagro. Para la magistrada “no se encuentran reunidos los requisitos exigidos por la norma para la concesión del amparo” y sostiene “que existen medios judiciales más idóneos para la resolución” del conflicto. No obstante, no da ningún ejemplo de otro medio más idóneo. Acto seguido dice compartir el criterio esgrimido por el fiscal y en una resolución que suscribió este último miércoles rechaza in limine el pedido de la dirigente detenida en Jujuy.

El núcleo central del dictamen del fiscal González es que “la acción de amparo es un remedio excepcional que no funciona como un atajo para evitar los trámites legales previstos ni alterar las jurisdicciones” y que habría vías alternativas al planteo que se hizo. Pero en el dictamen de inadmisibilidad tampoco se mencionan esas otras posibles medidas para hacer cesar la vulneración de los derechos de Milagro.

Consultado por El Destape, Luis Duascatella, que es unos de los abogados de la dirigente perseguida que suscribió el planteo ante Servini, explicó: “El rechazo a la acción es meramente formal. Se basa en que existirían otras vías para hacer cesar esta situación en la que se halla inmersa Milagro Sala producto de los ejes de campaña que han elegido los precandidatos a presidente y vicepresidente de Juntos por el Cambio pero no indica cuál es esta vía”. Y señaló: “Sería absurdo pensar que un juzgado civil ordinario de una provincia o un juzgado civil comercial federal pudiera intervenir en un bozal jurídico cuando se trata de discursos, spots publicidades y acciones de campaña”. “La medida que se ha iniciado ante la justicia electoral federal por distrito único le corresponde al juzgado federal Nº1 de la Capital Federal porque se trata de candidatos a presidente y vicepresidente. Ese es el camino correcto. Sería totalmente peligroso que jueces locales pudiesen interferir en las campañas nacionales”, agregó el letrado.

“Se trata de una acción fundada en la ley de protección integral de la violencia contra la mujer lo cual hace que cualquier juez sea competente para hacer cesar los actos de violencia simbólica y psicológica que está sufriendo Milagro”, concluyó Duascatella.

¿Qué había solicitado Milagro Sala ante la Justicia electoral? A través de sus abogados Luis Duascatella, Verónica Heredia y María Florencia Piermarini, Milagro presentó un amparo en el juzgado electoral federal de la Capital Federal (con asiento en Comodoro Py) “para que, en forma expedita y rápida, se haga cesar y se impida en adelante, todo acto de difusión, publicidad y/o comunicación por cualquier medio que, con fines electorales, en el marco de la actual campaña a presidente y otros cargos nacionales, utilice mi nombre o mi situación judicial para captar la voluntad del electorado o cualquiera fuera su finalidad implícita o explícita.”

La dirigente social detenida cuestionó que Morales, Bullrich y Rodríguez Larreta “se refieren en forma directa a mi persona y a mi situación judicial para estigmatizarme, humillarme públicamente, hostigarme y producirme toda forma de menoscabo a mi persona o derechos, violando el clima de tolerancia democrática que la ley exige impere en la presente campaña electoral”. Dio detalles de la profundización de la violencia en su contra y dijo que teme que atenten contra su vida.

En el planteo que fue rechazado se pone énfasis en “preservar el clima de tolerancia democrática de la campaña electoral” y en “la urgencia de hacer cesar los actos de odio y persecución política” en contra de Milagro. Por ejemplo, en su presentación, la dirigente había destacado que Morales, Bullrich y Rodríguez Larreta “me han nombrado para humillarme, ofenderme, acusándome de crímenes de los que jamás siquiera fui procesada, relacionándome con acciones de autoridades nacionales de las que soy ajena, desplegando así violencia física, psicológica, simbólica y política sobre mí”. También sostenía que su situación de detenida “es exhibida públicamente como un logro de gobierno del precandidato a Vicepresidente Gerardo Morales por parte del precandidato a Presidente Horacio Rodríguez Larreta”. Y agregaba que “la violencia desplegada en mi contra por los denunciados se recrudeció al inicio de la campaña luego del 24 de junio de 2023. Directamente, el precandidato a Presidente Rodríguez Larreta afirmó que el Gobernador Morales fue quien ‘me metió presa’, jactándose de haber sobrepasado la prohibición constitucional del poder ejecutivo de decidir sobre cuestiones judiciales”.

Pero la Justicia sigue haciendo oídos sordos a los planteos de Milagro. Con este rechazo de Servini, una vez más, el tercer poder del Estado decidió mirar para otro lado ante el hostigamiento de JxC contra la dirigente social detenida.