Alberto Fernández reconoció las "asimetrías" del Mercosur y propuso un Banco Central regional

El Presidente le contestó a su par de Uruguay, Luis Lacalle Pou, al asumir la presidencia pro témpore del Mercosur en un encuentro en Montevideo.

Al asumir la presidencia pro témpore del Mercosur en un encuentro de jefes de Estado en Montevideo, Alberto Fernández criticó la intención de Uruguay de negociar tratados de libre comercio de manera unilateral, aunque reconoció las asimetrías dentro del bloque y propuso crear un banco central común entre los países miembro.

"La solución no es que cada uno haga la propia, no es el mecanismo. Las acciones unilaterales orientadas en negociaciones bilaterales con terceros países nos preocupan", afirmó Fernández en su discurso frente a los demás mandatarios, en referencia a la postura del gobierno uruguayo, que busca sumarse al Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico, integrado por once países de Asia y América, y que además estuvo negociando en los últimos meses un tratado de libre comercio con China.

De este modo, le respondió directamente a su par uruguayo, Luis Lacalle Pou, quien había hablado inmediatamente antes como presidente pro témpore saliente. "Uruguay necesita y tiene vocación de abrirse al mundo. Por supuesto que si vamos en barra es mucho mejor, vamos a tener mayor poder negociador", afirmó al respecto, y agregó: "No estamos dispuestos a quedarnos quietos".

Aun así, el mandatario argentino reconoció que "el gran problema del Mercosur son las asimetrías de sus países miembro". "Brasil y Argentina tiene una dimensión de desarrollo distinta a sus socios" Uruguay y Paraguay, señaló, y afirmó que "el gran secreto es ver cómo podemos unir esfuerzos" para resolver esas asimetrías.

En ese contexto, remarcó que hay conversaciones para crear un banco central del Mercosur. "No es una locura un banco central común. No es una locura ni para Brasil ni para Argentina. Claro que lo estamos hablando", expresó Fernández.

"Acá quiero poner un punto, Luis querido, con todo respeto, para seguir el debate franco que me has propuesto. Una de las condiciones es cumplir las reglas, y las reglas del Mercosur dicen que esos acuerdos deben tener otro mecanismo de tratamiento", agregó dirigiéndose nuevamente a su par uruguayo, aunque abrió la posibilidad de "discutir" esas reglas.

"El camino no es el que proponés sino revisar de una vez y para siempre cómo corregimos las asimetrías que tenemos y las que inquietan", le volvió a replicar Alberto Fernández a Lacalle Pou y destacó, por otro lado, que, "ante tanta división, al Mercosur lo hemos preservado y eso tiene un valor incalculable".

Fernández viajó a Montevideo este mediodía para participar de la reunión LXI Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, en la que asumió la presidencia pro témpore del bloque por los próximos seis meses. Participó del encuentro junto a Lacalle Pou y a su par de Paraguay, Mario Abdo Benítez, mientras que Brasil estuvo representado por su vicepresidente saliente, Hamilton Mourao.