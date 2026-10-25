El mensaje de Massa por los comicios en Brasil: "Siempre del lado Lula de la vida"

El exministro de Economía y titular del Frente Renovador difundió en su cuenta de X un mensaje de una sola línea: "Mañana y siempre del lado Lula de la vida". Lo acompañó con el gesto de la victoria, la sigla ARBR, que parece unir las iniciales de Argentina y Brasil, y un corazón rosa. El "mañana" remite al domingo 25 de octubre, fecha de la segunda vuelta presidencial brasileña.

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La imagen que ilustra el posteo muestra a Massa y a Lula en un abrazo, con sonrisas amplias y frente a un mural de tonos rojos, naranjas y verdes. El presidente brasileño apoya la cabeza sobre el dirigente argentino, que lo rodea con los brazos. El texto prioriza la cercanía personal por encima de cualquier consigna de campaña.

Un balotaje de resultado abierto

Brasil elige este domingo a quien ocupará la presidencia en el período 2027-2031. En la primera vuelta del 4 de octubre ningún candidato superó la mitad de los votos válidos. El senador conservador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, se impuso por 47% a 45% sobre Lula, en un escenario donde las encuestas previas habían subestimado el voto de derecha.

Lula, de 80 años, busca un cuarto mandato no consecutivo. Tras el resultado de la primera vuelta, la izquierda recuperó impulso con movilizaciones masivas y entró en vigor el aumento del Bolsa Familia, el programa de ayuda a familias pobres. El 18 de octubre ambos candidatos protagonizaron el primer debate televisado, donde Flávio Bolsonaro prometió "jubilar" al actual mandatario, según la misma cobertura.

Un vínculo con historia

El respaldo de Massa a Lula no es nuevo. El 4 de octubre, cuando abrían los centros de votación brasileños, el dirigente ya había publicado en X las banderas de ambos países junto a un corazón rojo. Ese gesto llegó días después de que el Frente Renovador cuestionara el clima diplomático tenso entre el gobierno de Javier Milei y el mandatario brasileño.

La relación se remonta a la etapa en que Massa conducía el Ministerio de Economía. En agosto de 2023 viajó a Brasilia para reunirse con Lula y avanzar en el financiamiento de gasoductos y en mecanismos para facilitar el comercio bilateral, con líneas de crédito del Banco do Brasil y del BNDES sobre la mesa.

Antes del balotaje argentino de noviembre de 2023, Lula planteó que el país necesitaba un presidente que valorara la democracia, el Mercosur y las instituciones, un mensaje leído como respaldo implícito a Massa. Tras el triunfo de Milei, el brasileño le deseó buena suerte y ofreció trabajar en conjunto.

Lo que se define para la Argentina

Brasil es el principal socio comercial argentino. En aquella campaña, Milei anticipó que cortaría las relaciones bilaterales por sus diferencias con Lula, a quien acusó de "comunista". El presidente argentino es además aliado de Jair Bolsonaro, padre del candidato que hoy disputa la presidencia con Lula.

En ese marco, el mensaje de Massa funciona como una toma de posición en la víspera de una votación que definirá el principal interlocutor regional de la Argentina durante el próximo período.