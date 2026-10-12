Menem descartó una salida de Caputo: “No hay dudas sobre su continuidad"

El presidente de la Cámara de Diputados y uno de los hombres más cercanos a Karina Milei, Martín Menem, ratificó la continuidad del Ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo. Menem aseguró que "no hay dudas" de su continuidad en el Gobierno.







En una charla con Luis Majul, el presidente de la Cámara de Diputados apuntó contra la oposición por las versiones sobre Caputo y aseguró que "Cada vez que 'Toto' está haciendo algo importante, sale un ejército de 'operadores' a poner en duda su continuidad". En ese sentido, trató de desmentir los rumores sobre una posible salida del ministro de Economía del Gobierno de Javier Milei.







En este sentido aseguró que "también mintieron la otra vez que vino Kristalina y dijeron que ''se habían agarrado a trompadas'".

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