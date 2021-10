El recuerdo de Graciana Peñafort a Héctor Timerman: "Ahora si podés descansar en paz"

La abogada del ex canciller recordó a su cliente quien, entre otras cosas, se desmayó en una declaración cuando estaba haciendo un tratamiento y fue sometido a maltratos durante el juicio.

Después de que se conozca la decisión del Tribunal Oral Federal N°8 con el sobreseimiento de Cristina Kirchner también se nombró a otros imputados que, finalmente, quedaron en la misma posición que la vicepresidenta. Entre los nombres, uno de los más recordados fue el de Héctor Timerman. La abogada del ex canciller, Graciana Peñafort, recordó las viles operaciones que sufrió y los maltratos a los que fue sometido ya con un cáncer avanzado por esta causa.

La abogada hizo un largo punteo en redes sociales y recordó el sufrimiento de Héctor Timerman en las ruines maniobras a las que fue sometido por parte del Juez Claudio Bonadio cuando, por ejemplo, tuvo que declarar con un cáncer avanzado. "El 17 de octubre de 2017, Hector Timerman tuvo una descompesación cardíaca en la indagatoria que le tomó ese día Claudio Bonadio. Ya estaba muy enfermo y el y todos nosotros pensamos que se moría. Pero el no quería morirse sin decir su verdad y entonces nos pidió que escribiéramos un comunicado que dicto casi sin voz. Asi empieza el comunicado. Y yo le prometí a Héctor que con Alejandro Rúa íbamos a seguir peleando por su buen nombre y honor hasta que alguien lo escuchara. Veníamos de reclamar justicia por muchos años, sin que nadie escuchara ni leyera nuestros escritos"

En el mismo texto que se conoció a través de redes sociales, Graciana Peñafort prosiguió: "Como sus abogados no dejamos de denunciar y presentar los recursos donde recusábamos a los jueces por ser jueces parciales y por no poder intervenir en la causa. Y nadie nos escucho! Ese día Héctor no se murió y mientras estuvo vivo siguió peleando frente aun poder judicial que lo atormentó hasta el fin de sus días, hostigándolo con niveles de crueldad inusitados".

Para finalizar, la abogada indicó: "Héctor querido, ahora si podés descansar en paz. Tu buen nombre y el de tu familia ha sido reivindicado. Sos inocente de la infamia con la que te persiguieron. Escribo esto llorando por las ganas de abrazarte para decirte "se acabo la pesadilla. Se acabó".

Sobrseyeron a Cristina Kirchner y a otros funcionarios en la causa por el memorándum con Irán

Los jueces María Gabriela López Iñiguez, Daniel Obligado y José Michilini sobreseyeron a la expresidenta y actual Vicepresidenta de la Nación y titular del Senado; al procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini; al senador Oscar Parrilli; al viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, y al ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, entre otros, según un fallo de 387 carillas al que tuvo acceso Télam.



Los magistrados del Tribunal Oral Federal 8 hicieron extensiva la resolución al fallecido excanciller Héctor Timerman al concluir que "los hechos por los que fueran requeridos no constituyen delito" y dejaron sentado que "el presente proceso no afecta el buen nombre y honor" de quienes estuvieron imputados.