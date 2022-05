Otra foto de Macri: almorzó con Vargas Llosa

En su quinta de Los Abrojos de Malvinas Argentinas,el ex presidente recibió al escritor, la diputada española del Partido Popular Cayetana Álvarez de Toledo y dirigentes del frente opostor. Las apariciones del fundador del Pro encienden las alarmas en la interna de Juntos por el Cambio.

El ex presidente Mauricio Macri reapareció en escena. En su quinta de Los Abrojos de Malvinas Argentinas, recibió al escritor Mario Vargas Llosa, la diputada española del Partido Popular Cayetana Álvarez de Toledo y dirigentes de Juntos por el Cambio.

"En un momento muy particular para el país, la región y el mundo entero, es enriquecedor para todos charlar sobre la realidad política y escuchar las palabras lúcidas de Mario y conocer la visión de todos los presentes", señaló el fundador del Pro a través de sus redes.

Del almuerzo con Macri participaron su esposa, Juliana Awada, la esposa e hijo del escritor, Isabel Preysler y Álvaro Vargas Llosa, el titular de Peronismo Republicano, Miguel Pichetto, el diputado nacional de la Unión Cívica Radical Alfredo Cornejo, el ex secretario general de la presidencia Fernando de Andreis, el senador bonaerense Joaquín de la Torre, el senador nacional del Pro Ignacio Torres y el presidente de la Fundación Libertad, Gerardo Bongiovanni.

Vargas Llosa, crítico de los gobiernos populares y progresistas de Latinoamérica, está en la Argentina con motivo de una participación en la Feria del Libro y de una cena de la sede argentina de la Fundación Libertad, think tank de la derecha que tiene al ex premio Nobel como referencia a nivel internacional. Detalle al márgen: mientras que el ex presidente nombró a todos los comensales por su nombre, a Preysler solo aludió como la "esposa" del escritor peruano.

De esta manera, con la foto con Vargas Llosa, Macri se vuelve a mostrar con un referente de la derecha internacional, como lo había hecho con el ex presidente de los Estados Unidos Donald Trump.

Las apariciones del ex mandamás de Boca Juniors encendieron las alarmas en Juntos por el Cambio, especialmente en los que daban por retirado a Macri y que temen que pueda competir en las presidenciales o tener peso en las decisiones que se tomen en el 2023. Entre estos, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la titular del Pro, Patricia Bullrich, y el presidente del radicalismo, Gerardo Morales.