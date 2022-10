Macri sacó un nuevo libro y compartió la tapa: "Para qué"

El ex presidente publica su segundo libro tras dejar la Casa Rosada. "Aprendizajes para ganar el segundo tiempo", describe la tapa.

El ex presidente Mauricio Macri publicó por primera vez la tapa de su nuevo libro "Para qué" de editorial Planeta que saldrá a la venta el 18 de octubre. Se trata del segundo libro que publica Macri tras dejar la presidencia en 2019 luego de la contundente derrota electoral frente a la fórmula Alberto Fernández- Cristina Kirchner.

"A partir del 18 de octubre llega “Para qué”, mi nuevo libro. Aquí comparto con ustedes por primera vez su tapa. Nos encontramos en unos días en todas librerías!", escribió Macri en su cuenta personal de Twitter. En la contratapa del libro de lo observa a Macri extendiendo las brazos a las personas durante el banderazo realizado antes de perder las elecciones definitivas en 2019.

De acuerdo a la editorial, la obra trata de los "aprendizajes sobre liderazgo y poder para ganar el segundo tiempo". El propio Macri describe la publicación en la contratapa: "No nunca sabe en qué momento va a encontrar su verdadera vocación. Pero si hay algo que aprendí es a no aceptar lo dado y estar siempre abierto. Es como el amor, se trata de una vibración que sólo se siente en el corazón. No hay que resignarse a vivir sin amor o a no encontrar la vocación".

Luego agrega: "Este libro trata sobre este misterioso camino hacia la felicidad. Es sobre mi viaje personal y lo que aprendí en él. Es el para qué de tantas cosas hechas y vividas y de tantas que aún quedan por hacer. Para qué ser el presidente de un club de fútbol, para qué cambiar una ciudad y, sobre todo, para qué cambiar un país".

Y cierra la contratapa con una dedicatoria: "Está dedicado a los que me acompañaron en cada una de las etapas y a los que hoy están emprendiendo sus propios caminos, donde sea que los lleven. Para todos ustedes, aquí va".

Las burlas a Macri en las redes por el título del libro

En las redes sociales se burlaron de Mauricio Macri por el título del libro "para qué". Con un juego de palabras dijeron "para qué fue presidente" o "para qué publica un libro". Otros le recordaron que el ex presidente publica obras luego del éxito rotundo de Cristina Kirchner con Sinceramente.